DE30 erholt sich vom Rückgang und testet 13.100 Punkte

++ Europäische Märkte erholen sich nach der tieferen Eröffnung ++ DE30 testet 50-Stunden-Linie ++ Deutsche Wohnen und Salzgitter veröffentlichten Quartalszahlen ++



Die europäischen Märkte eröffneten am Freitag tiefer, konnten sich aber in den ersten Stunden des Kassahandels erholen. Für heute sind keine wichtigen Wirtschaftsberichte geplant, sodass der Handel möglicherweise von den Schlagzeilen dominiert wird. Die Umfragedaten der University of Michigan für November könnten um 16:00 Uhr für etwas zusätzliche Volatilität sorgen, aber die Märkte erwarten, dass der Wert im Vergleich zum Vormonat mehr oder weniger unverändert bleibt.

Quelle: xStation 5

Der DE30 eröffnete den heutigen Handel tiefer, konnte aber in den ersten zwei Stunden des Kassahandels über den gestrigen Schlusskurs klettern. Der deutsche Leitindex sieht sich dem Widerstand an der 50-Stunden-Linie (grüne Linie) gegenüber. Beachten Sie, dass dieser gleitende Durchschnitt den Index während der dieswöchigen Rallye zweimal unterstützt hat (siehe Kreise) und ein Durchbruch darüber könnte darauf hindeuten, dass ein Angriff auf das jüngste Hoch bei etwa 13.250 Punkten bevorsteht. Das Tief von heute Nacht bei 12.950 Punkten könnte als erste kurzfristige Unterstützung angesehen werden, die wir im Falle eines Rückzugs beobachten sollten. Eine wichtigere Unterstützung findet sich im Bereich von 12.800 Punkten, wo das Fibonacci-Retracement von 23,6% des Rückgangs der jüngsten Aufwärtsbewegung und die untere Grenze der Overbalance-Struktur zu finden sind.

DE30-Mitglieder um 11:01 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

Die Deutsche Wohnen SE (DWNI.DE) gab heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres bekannt. Das Unternehmen erfüllte die Erwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 1,21 Euro (Vorwert: 1,20 Euro). Der Nettovermögenswert pro Aktie stieg im Jahresvergleich um rund 1,9% auf 47,89 Euro. Die Wohnungsgesellschaft geht nach eigenen Angaben weiterhin davon aus, dass die operativen Mittel für das Gesamtjahr mit 540 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden. Das Unternehmen rechnet auch in diesem Jahr mit Bewertungsgewinnen von rund 6%.

Salzgitter (SZG.DE) verzeichnete im 3. Quartal 2020 einen Nettoverlust von 98,3 Millionen Euro, eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 126,2 Millionen Euro im 3. Quartal 2019. Auch der EBIT-Verlust war mit 84,7 Millionen Euro etwas geringer als der Verlust von 87,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz fiel von 2,11 Milliarden Euro im 3. Quartal 2019 auf 1,63 Milliarden Euro im 3. Quartal 2020. Das Unternehmen erwartet, dass der Vorsteuerverlust für das Gesamtjahr in etwa auf dem Niveau des Vorjahresverlustes von 253,3 Millionen Euro liegt.

Salzgitter (SZG.DE) wird heute tiefer gehandelt. Der Aktienkurs bewegt sich weiterhin zwischen den Grenzen der aktuellen Handelsspanne: Unterstützung bei 13,25 Euro und Widerstand bei 14,90 Euro. Ein Durchbruch unter 13,25 Euro würde die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Aufwärtstrendlinie bei 12 Euro lenken. Quelle: xStation 5



