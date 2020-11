Bewerbungsfrist für die "IMTA Mountain Tourism Awards" des Jahres 2020 endet

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Nach dem Motto "Nachhaltige Entwicklung des

Bergtourismus durch Innovation, Grün und Ökologie" zielen die "IMTA Mountain

Tourism Awards" des Jahres 2020 darauf ab, Konzepte und Methoden des

Bergtourismus in der Post-COVID-Welt auszuzeichnen. Zu diesem Zweck integriert

die Internationale Bergtourismus-Allianz (IMTA) die Intelligenz und Kompetenz

der IMTA-Mitglieder und anderer Organisationen, bündelt Ressourcen und Produkte

im Zusammenhang mit dem Bergtourismus, um Investitionen in den Tourismus und die

Verbesserung des Konsums zu fördern, den Fortschritt anzuführen und die

Wiederbelebung des Bergtourismussektors zu erleichtern.



Zum 31. Oktober endete die Bewerbungsfrist für die "IMTA Mountain Tourism

Awards" des Jahres 2020. In einem Monat haben über 100 in- und ausländische

Projekte Dokumente eingereicht. Die Auszeichnungen haben ihren bedeutenden

Einfluss in der Kultur- und Tourismusbranche offenbart, der von den

einschlägigen Unternehmen in hohem Maße anerkannt wird.







Kandidatenprojekte, die aus der ganzen Welt gesammelt wurden. Um die

Authentizität und Objektivität der Auszeichnungen zu demonstrieren, wurden

Experten der Internationalen Organisation für Volkskunst (IOV), der World

Tourism Cities Federation (WTCF), des Asian Ecotourism Network, der China

Tourism Leisure Association, der International Inbound Travel Association

(IITA), The Explorers Club usw. eingeladen, der Jury beizutreten.



Nachdem wir ein Dutzend Experten aus dem In- und Ausland konsultiert haben,

legten wir Auswahlkriterien und -verfahren fest und teilten die "IMTA Mountain

Tourism Awards" für das Jahr 2020 in "Mountain Tourism Sustainable Development

Award", "Best Mountain Tourism Destination Award", "Best Mountain Tourism

Outdoor Sport Award", "Best Mountain Hiking Route Award" und den "Best Mountain

Tourism Camping Award" auf.



Unter der Leitung der Expertenjury bemühten wir uns um Kandidatenprojekte von

IMTA-Mitgliedern, öffentlichen Tourismusunternehmen und

Destinationsmanagement-Agenturen. Die gewissenhafte Verwaltung der IMTA und die

Beteiligung der Fachmedien tragen zu qualitativ hochwertigen

Bergtourismusprojekten bei. Wir bildeten auch ein internationales

Projektausschreibungsteam, um Ressourcen und Aufmerksamkeit zu bündeln, ein

Beispiel für die Bergtourismusbranche zu setzen und das Vertrauen

zurückzugewinnen, um die Branche in der Welt nach COVID wiederzubeleben.



Die "IMTA Mountain Tourism Awards" des Jahres 2020 werden ausreichende

Ressourcen integrieren, um hochwertige Unternehmen zu begutachten und zu

garantieren, dass jeder Preis an den verdienten Gewinner vergeben wird. Die

Expertenjury wird alle Kandidatenprojekte prüfen. Die Gewinner werden auf der

IMTA-Jahreskonferenz 2020 bekannt gegeben, die vom 17. bis 19. November in

Guiyang, Provinz Guizhou, stattfinden wird.



