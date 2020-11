MORGAN STANLEY belässt Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Allianz SE nach Zahlen von 218 auf 224 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Er habe nach dem Quartalsbericht des Versicherers seine Schätzungen angehoben und das Kursziel für das kommende Jahr angepasst, schrieb Analyst Jon Hocking in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen an den Gewinn je Aktie 2020 seien nach dem besser als erwarteten dritten Quartal gestiegen./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 21:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Allianz Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de