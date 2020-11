BERLIN (dpa-AFX) - Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat von der Corona-Krise kaum berührt im dritten Quartal stabile Ergebnisse eingefahren. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Prozent auf 57,6 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Dabei sind einmalige Kosten von 2,5 Millionen Euro für eine laufende strategische Überprüfung herausgerechnet.

Unter den Aktionären kam wegen der mauen Steigerung Unmut auf. Analysten hatten mit einem höheren Ergebnis gerechnet. Der Kurs der Tele-Columbus-Aktie rutschte am Morgen zeitweise um mehr als sechs Prozent nach unten und lag am späten Vormittag noch mit 2,8 Prozent im Minus. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast ein Fünftel an Wert eingebüßt.