GOLDMAN SACHS belässt DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo nach einer Umfrage unter US-Spirituosen-Großhändlern von 3000 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für die europäischen Spirituosenhersteller auf dem US-Markt hätten sich seit der letzten Umfrage im Juli verbessert, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit dürfte das organische Ergebniswachstum (Ebit) von Diageo im kommenden Jahr deutlich über der aktuellen Konsensschätzung liegen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 23:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.