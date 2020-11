AS&S Radio ab 2021 wieder integraler Bestandteil der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH

Frankfurt am Main (ots) - Der Frankfurter Public-Private-Vermarkter ARD-WerbungSALES & SERVICES GmbH (AS&S GmbH) stellt sich zum 1. Januar 2021 alsintegrierter Vermarkter für TV, Radio und digitale Medien auf. Im Zuge dessenwird ab 1. Januar 2021 die bisherige 100-prozentige Unternehmenstochter AS&SRadio GmbH als eigenständige Gesellschaft aufgelöst und in die AS&S GmbHzurückgeführt. Dabei bleibt die Zuordnung der bisherigen Ansprechpartner in derFrankfurter Unternehmenszentrale zu den Mediengattungen TV und Radio bestehen.Uwe Esser, TV, und Christian Scholz, Radio, werden dann künftig an die beidenAS&S-Geschäftsführer Elke Schneiderbanger und Karsten Simon berichten."Mit diesem Schritt beenden wir nach 14 Jahren die Phase getrennterVermarktungseinheiten. Die Auflösung der Holdingstruktur zugunsten einesintegralen Vermarktungsunternehmens ist ein wesentlicher Schritt, um dieinternen Abläufe noch effizienter auf die Bedürfnisse des Marktes hinabzustimmen", erklärt AS&S-Geschäftsführer Karsten Simon."Die neue Unternehmensaufstellung hilft uns dabei, unsere Kern-DNA, derQualitätsvermarkter mit hoher Service- und Forschungsexpertise für Radio, TV undDigitalformate weiterzuentwickeln. An unserer Positionierung alsPublic-Private-Vermarkter ändert sich dadurch nichts. Im Gegenteil: Künftigwerden wir noch intensiver als bislang Vermarktungspotenziale jenseits unsereröffentlich-rechtlichen Mandate in den Blick nehmen, so wie wir es zuletzt beiRadio und auch im Podcast-Bereich bereits realisiert haben", sagtAS&S-Geschäftsführerin Elke Schneiderbanger.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306mailto:norbert.ruedell@ard-werbung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111674/4762051OTS: ARD-Werbung