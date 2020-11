STUTTGART (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat nach einem herben Gewinnrückgang zu Beginn der Corona-Pandemie wieder an Boden gewonnen. Im dritten Quartal verdiente das Unternehmen gut 63 Millionen Euro und damit 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Freitag in Stuttgart mitteilte. Der Vorstand um W&W-Chef Jürgen Junker bleibt angesichts der jüngsten Zuspitzung der Pandemie für den Rest des Jahres aber weiterhin vorsichtig gestimmt.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die W&W-Aktie gewann bis zur Mittagszeit gut ein Prozent an Wert und entwickelte sich damit besser als der Nebenwerte-Index SDax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier aber rund 18 Prozent eingebüßt.