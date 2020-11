DGAP-News The Social Chain AG: Social Chain Community GameByte: Erster Social Publisher im Gaming-Bereich mit eigener E-Commerce-Marke Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 13.11.2020, 12:50 | 88 | 0 | 0 13.11.2020, 12:50 | DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

Medienmitteilung Social Chain Community GameByte: Erster Social Publisher im Gaming-Bereich mit eigener E-Commerce-Marke - Gaming Community der Social Chain startet eigenen Online-Shop und eigene Produktpalette - Über 1.000 Artikel im Shop oder direkt über GameByte's Facebook-Videos verfügbar - Wanja S. Oberhof: "GameByte wird zum Paradebeispiel für eine vollständig integrierte Social Media Brand." Berlin/Manchester, 13. November 2020. Premiere im Gaming-Sektor: Als erster großer Social Publisher launcht GameByte eine eigene E-Commerce-Marke. Die Gaming Community der Social Chain AG (WKN: A1YC99) mit über sechs Millionen Followern bietet unter gamebyte.com ab sofort einen eigenen Online-Shop. Artikel können auch direkt aus den Facebook-Videos der GameByte Community angeklickt und gekauft werden. Zum Start sind über 1.000 Produkte direkt verfügbar, darunter Videospiele, Spielzubehör, Hardware, Next-Generation-Konsolen und Fanartikel. Ergänzend zu den Produkten von Drittanbietern wird GameByte unter der eigenen Marke Gaming-Artikel entwickeln und anbieten. Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "GameByte wird zum Paradebeispiel für eine vollständig integrierte Social Media Brand. Wir nutzen die intelligente Kombination von Social Media und Social Commerce konsequent für die Vermarktung von Produkten direkt an den Endkunden. GameByte hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Social-Media-basierten Vertrauensmarke entwickelt, bei der die Community sich informiert, unterhält und untereinander austauscht, aber auch einkaufen möchte." Seite 2 ► Seite 1 von 4 The Social Chain Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







