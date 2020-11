UBS belässt DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,80 Euro belassen. Der Telekomkonzern habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob vor allem hervor, dass die US-Mobilfunktochter T-Mobile US positiv überrascht habe./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 07:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 07:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Telekom Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de