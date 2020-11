Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vistin Pharma ASA Meldepliktig handel Intertrade Shipping AS har i dag kjøpt 148 461 aksjer i Vistin Pharma ASA til gjennomsnittskurs 16,25 per aksje. Intertrade Shipping AS eier etter kjøpet 11 075 000 aksjer i Vistin Pharma, tilsvarende 24.9% av selskapets utestående aksjer. …