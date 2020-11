DGAP-Adhoc All for One Group SE: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/20 // Prognose 2020/21 Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 13.11.2020, 13:20 | 106 | 0 | 0 13.11.2020, 13:20 | DGAP-Ad-hoc: All for One Group SE / Schlagwort(e): Prognose/Vorläufiges Ergebnis

All for One Group SE: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/20 // Prognose 2020/21



13.11.2020 / 13:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



All for One Group SE - Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/20 // Prognose 2020/21 Vorläufige (ungeprüfte) Ergebnisse: - Umsatz: 355,4 Mio. EUR (minus 1% zum Vorjahr) - Cloud Services & Support Erlöse: 77,1 Mio. EUR (plus 9% zum Vorjahr) - Lizenzumsätze: 25,5 Mio. EUR (minus 38% zum Vorjahr) - Anteil wiederkehrender Erlöse steigt auf 52% (Vorjahr: 49%) - EBIT: 19,3 Mio. EUR (plus 53% zum EBIT Vorjahr: 12,6 Mio. EUR / minus 2% zum vergleichbaren EBIT Vorjahr: 19,6 Mio. EUR) - EBIT um 0,5 Mio. EUR aus Einmalerträgen aus Pensionen erhöht / EBIT Vorjahr belastet um 7,0 Mio. EUR aus Sonderkosten der Strategieoffensive 2022 - Prognose 2020/21 Filderstadt, 13. November 2020 - Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre vorläufigen und noch ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 (inkl. Erstanwendung IFRS 16). Pandemie-bedingte Verzögerungen von Kundenprojekten und ausbleibende Nachlizenzierungen führten bei den Einmalumsätzen aus dem Verkauf von Software Lizenzen im Vorjahresvergleich zu einem deutlichen Rückgang auf 25,5 Mio. EUR (minus 38%). Bei den wiederkehrenden Umsätzen mit Cloud Services und Support wurde ein Anstieg von 9% auf 77,1 Mio. EUR erzielt. Insgesamt sind die wiederkehrenden Erlöse im Vorjahresvergleich um 7% auf 186,4 Mio. EUR gestiegen. Darin enthalten sind neben den vorgenannten Cloud Services und Support Umsätzen auch die Software Support Umsätze (plus 5% auf 109,3 Mio. EUR). Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz stieg somit auf 52% (2018/19: 49%). Das Vorjahresniveau der Umsätze mit Consulting und Services (2019/20: 143,5 Mio. EUR) konnte gehalten werden. Die Gesamterlöse von 355,4 Mio. EUR bewegen sich damit um 1% nur leicht unter dem Vorjahresniveau von 359,2 Mio. EUR. Seite 2 ► Seite 1 von 4 All for One Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







