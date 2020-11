GOLDMAN SACHS belässt Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Jahr 2020 sei im Non-Food-Bereich geprägt von einer deutlichen Steigerung des Online-Handels, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Kaufempfehlungen spielten sich mit Asos, Boohoo, Next und Zalando folglich auch hauptsächlich in diesen Kanälen ab. Das eingeführte Marktplatzprinzip bringe für Zalando profitable Umsätze mit sich./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 23:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Zalando Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de