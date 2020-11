Standreservierungen für Aussteller auf der 4. Importexpo beginnen

SHANGHAI, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 8. November wurden die Aussteller im Vor-Ort-Reservierungsbüro im Ausstellungsbereich für Lebensmittel und Agrarprodukte zum ersten Mal eingeladen, sich ihre bevorzugten Stände im Voraus durch die Methode „Verkauf durch Bilder" zu sichern. Die fünf repräsentativen Molkereiunternehmen Fonterra, Mille, Ausnutria, Yashily und Saputo versahen ihre Verträge, so wie es die Methode vorsieht, mit Stempeln und Zahlungsbelegen und klebten dann Aufkleber auf den Standplan, um so die Registrierung für ihre Stände, abzuschließen.

Für die vierte Importexpo wurden einige Sektionen ausgewählt, um das Pilotprojekt „Verkauf durch Bilder" durchzuführen, hauptsächlich für die Aussteller mit der Absicht, an der 4. Importexpo teilzunehmen. Sie können die Stände zur besseren Nachbereitung vorrangig auswählen. Zu den Beriech gehören die Sektion „Kosmetik und Schönheit" im Ausstellungsbereich für Konsumgüter, die Sektion „Arzneimittel" im Ausstellungsbereich für medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte sowie die Sektion „Milchprodukte" im Ausstellungsbereich für Lebensmittel und Agrarprodukte.