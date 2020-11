NFON AG erreicht mit einer halben Millionen Seats wichtigen Meilenstein im dritten Quartal 2020

- Verdoppelung der beim Kunden installierten Nebenstellen auf über 500.000 Seats seit Anfang 2018

- Home-Office treibt Digitalisierung der Businesskommunikation weiter voran

- Wiederkehrende Umsätze wachsen auf Basis vorläufiger Zahlen signifikant um rund 25 % gegenüber Vorjahr

- Mit 88 % unverändert sehr hoher Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz

- Positives EBITDA unterstreicht hohes Ergebnispotenzial des Geschäftsmodells

- Vorstellung der Zahlen im Rahmen des Frankfurter Eigenkapitalforum 2020 am 16. November 2020, 11.00h - 11.30h

München, 13. November 2020 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), hat auf Basis der vorläufigen Zahlen die wiederkehrenden Umsätze in den ersten neun Monaten 2020 um 24,7 % auf 43,7 Mio. EUR weiter signifikant gesteigert (9M 2019: 35,0 Mio. EUR). Der Gesamtumsatz stieg um 19,2 % auf 49,4 Mio. EUR (9M 2019: 41,5 Mio. Euro). Damit ist der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz weiter gestiegen und liegt jetzt mit 88,4 % deutlich über der für das Jahr 2020 erwarteten Prognose zwischen 80 % und 85 %. Die Anzahl der beim Kunden installierten Nebenstellen, die sogenannten Seats, lag mit 508.265 um 17,7 % über dem Vorjahresstichtag (30. September 2019: 431.935). Damit konnte die Anzahl der Seats seit Anfang 2018 mehr als verdoppelt werden.

Hans Szymanski, CEO und CFO der NFON AG kommentiert: "Wir haben seit dem Börsengang unsere Geschäftsaktivitäten massiv ausgebaut und sind sehr stolz darauf, mit über 500.000 Seats einen beeindruckenden Meilenstein erreicht zu haben. Unsere Wachstumsdynamik in diesem wie auch in den vergangenen Jahren zeigt, dass wir mit unserem Geschäftsmodell den Nerv der Zeit treffen. Diese halbe Million Seats bilden darüber hinaus eine sehr belastbare Basis für weiteres Wachstum in der Zukunft - denn: Jeder Seat repräsentiert eine Nebenstelle, für die monatliche Gebühren und Gesprächsminuten anfallen und damit wiederkehrende Umsätze generiert."