AIDA Cruises veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2019

Rostock (ots) - In der aktuellen Ausgabe von "AIDA Cares" dokumentiert das

Unternehmen weitere Fortschritte auf dem Weg zum ersten emissionsneutralen

Schiff in 2030. Mit der Indienststellung von AIDAnova, dem weltweit ersten

LNG-Kreuzfahrtschiff, wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. 2021 ist der

erste Einsatz von Brennstoffzellen und Batterien an Bord geplant.



"Mit unserer Green Cruising Strategie verfolgen wir bereits seit vielen Jahren

das langfristige Ziel der emissionsneutralen Kreuzfahrt. Neben dem Einsatz von

Flüssigerdgas (LNG), erforschen wir bereits heute die Nutzung emissionsneutraler

Treibstoffe, z.B. aus regenerativen Energien. Wir engagieren uns für den

weiteren Aufbau des Landstromangebots, nicht nur in Hamburg, Rostock und Kiel,

sondern auch in anderen Destinationen. 2021 ist der Einsatz von Batterien an

Bord von AIDAperla und Brennstoffzellen auf AIDAnova geplant. Innovative

Antworten auf wichtige Zukunftsfragen werden wir gemeinsam mit Partnern aus

Wissenschaft, Wirtschaft und der Politik entwickeln. Unser Ziel ist weiterhin

2030 das erste emissionsneutrale Schiff in Dienst zu stellen", sagte AIDA

Präsident Felix Eichhorn anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen

Nachhaltigkeitsberichtes.







dem weltweit ersten LNG-Kreuzfahrtschiff, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel der

Bundesregierung, erneut einen Technologiesprung in Richtung emissionsneutraler

Kreuzfahrt vollzogen. In 2021 wird AIDAcosma, das zweite LNG-Kreuzfahrtschiff

von AIDA Cruises, erstmals Gäste an Bord begrüßen. In 2023 ist die Auslieferung

des dritten Neubaus durch die Meyer Werft in Papenburg geplant.



Nach einem Jahr zieht AIDA Cruises eine erste positive Bilanz: Durch das neue

Schiffsdesign, die Nutzung von LNG sowie weiterer Maßnahmen zur Senkung des

Energieverbrauches im Hotel-, Gastronomie- und Freizeitbereich konnte der

CO2-Ausstoß pro Person und Tag an Bord von AIDAnova in 2019 um rund 55 Prozent

auf 27 kg ggü. dem Flottendurchschnitt des Geschäftsjahres 2018 (59,8 kg)

gesenkt werden.



Zum Vergleich: Laut CO2-Rechner der Stiftung myclimate ist ein Pendler zwischen

Hamburg und Bremen mit seinem Pkw auf der Hin-und Rückfahrt täglich für den

Ausstoß von rund 80 kg CO2 verantwortlich.



Der sorgsame Umgang mit Ressourcen ist eine weitere elementare Säule des

Nachhaltigkeitsengagements von AIDA Cruises. 31 Prozent weniger Plastikabfälle

und 15 Prozent weniger Lebensmittelabfälle pro Person und Tag an Bord im

Vergleich zum Vorjahr sind das Ergebnis vieler Einzelmaßnahmen, die das

Unternehmen 2019 umgesetzt hat. Der Wasserverbrauch pro Person und Tag an Bord Seite 2 ► Seite 1 von 2 Kohlendioxid jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







