Alibaba bricht alle Rekorde

Je mehr Menschen diesen Tag feierten, desto mehr Unternehmen nutzten die Gelegenheit, junge Menschen durch Werbung anzusprechen – zum Beispiel Restaurants, Karaoke-Bars und Online-Shops. Der Singles’ Day wurde so zum größten Onlineshopping-Tag der Welt. Die von Jack Ma gegründete – und mittlerweile weltgrößte – Shopping-Plattform Alibaba.com verkaufte am 11. November 2014 Waren im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar. 2015 machte die Alibaba Group am Singles’ Day einen Umsatz von 14,3 Milliarden US-Dollar, davon wurden 69 % über mobile Geräte generiert.Am Singles’ Day 2018 machte die Alibaba Group einen Umsatz von 30,8 Mrd. Dollar, und so konnte sie das Vorjahresergebnis um 5,5 Milliarden Dollar überbieten. Der Umsatz war damit doppelt so hoch wie der Umsatz am Thanksgiving-Wochenende 2018 (Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday) zusammengenommen. 2019 wurden am Singles’ Day innerhalb 24 Stunden Waren im Wert von über 38 Milliarden Dollar umgesetzt. Damit war der Umsatz im Bereich E-Commerce an diesem Tag mehr als doppelt so hoch wie am Thanksgiving-Wochenende desselben Jahres.