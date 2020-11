Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung / Zusammenarbeit in der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) zeigt erste Erfolge / Digitalisierung des Zahlungsverkehrs im Visier

Bonn (ots) - Die 30 Mitglieder der AFCA [i] (#_edn1) aus dem privaten und dem

öffentlichen Sektor zogen in einer Online-Konferenz am 11. November 2020 eine

erste Bilanz ihrer Zusammenarbeit seit der Gründung am 24. September 2019.



An dem "AFCA-Forum 2020" nahm u. a. Dr. Marcus Pleyer, Ministerialdirigent im

Bundesministerium der Finanzen und zurzeit Präsident der Financial Action Task

Force (FATF) und die Leiterin der Financial Intelligence Unit der Niederlande

und Vorsitzende der EGMONT-Group, Hennie Verbeek-Kusters, teil.







In seinem einführenden Statement hob Dr. Pleyer die Bedeutung der AFCA und ihrenstrategischen Informationsaustausch für die Effektivität der Bekämpfung vonGeldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland und im europäischenKontext hervor. Er bezeichnete die AFCA als wichtigen Eckpfeiler im Systemnationaler Anstrengungen und auf europäischer Ebene, um die Intensität undEffektivität der Zusammenarbeit des privaten und des öffentlichen Sektors beider Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu verstärken."Ich freue mich, dass wir auf ein erfolgreiches erstes Jahr der AFCAzurückblicken können. Wenn Sie mich fragen, was ich mir für das kommende Jahrwünsche, dann, dass Sie sich in Ihrer Arbeit weiter auf die Risikoschwerpunktein Deutschland konzentrieren und auch frühzeitig neu entstehende Trends im Blickbehalten, wie zum Beispiel den Missbrauch von Kryptowährungen für kriminelleTransaktionen. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig auszuloten, welchePotenziale digitale Technologien für die Geldwäschebekämpfung spielen können",so Dr. Pleyer.Der Leiter der Financial Intelligence Unit Deutschland und Vorsitzende im Boardder AFCA, Christof Schulte, hob die im ersten Jahr ihres Bestehens erzieltenErgebnisse der AFCA hervor: "In historisch sehr kurzer Zeit ist es uns gelungen,die separaten Aktivitäten des privaten und des öffentlichen Sektors zu einergemeinsamen Initiative zusammenzuführen. Die konkreten Arbeitsergebnisse, wiebeispielsweise ein Arbeitspapier zum Erkennen von im Zusammenhang mit COVID-19stehenden Betrugssachverhalten, unterstützen wie andere, in Vorbereitungbefindliche Ausarbeitungen, die Arbeit der Verpflichteten im Einzelfall und dasZusammenwirken von Verpflichteten und Behörden in erheblichem Maße." Alsbesonderen Erfolg stellte Christof Schulte heraus, dass es nach nur einem Jahrgelungen ist, mit der Einrichtung der neuen Arbeitsgruppen "Geldwäsche imImmobiliensektor", "Steuerdelikte" und der in Vorbereitung befindlichen