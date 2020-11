CREDIT SUISSE belässt Scout24 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Scout24 nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen von 75 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Marktplatzbetreiber habe erneut solide abgeschnitten, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die nun aber von dem Finanzchef vorgetragenen, qualitativen Ziele für den Umsatz und die Kostenentwicklungen aber bewegten sich deutlich unter den Markterwartungen. Diese könnten nun sinken./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 12:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Scout24 Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de