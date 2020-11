---------------------------------------------------------------------------

Vonovia und VfL Bochum 1848 verlängern Partnerschaft vorzeitig bis 2026

- Vonovia weitet Vertrag mit VfL Bochum 1848 um fünf Jahre aus.

- Fußball-Zweitligist spielt auch weiterhin im Vonovia Ruhrstadion.

- Arnd Fittkau: "Verlängerung Bekenntnis zu Bochum und zum VfL."

Bochum, 13. November 2020 - Vonovia und der VfL Bochum 1848 haben sich auf eine Verlängerung der Stadion-Namensrechte geeinigt. Der Fußball-Zweitligist aus Bochum wird auch in den kommenden Jahren seine Heimspiele im Vonovia Ruhrstadion austragen. Beide Seiten haben den 2021 auslaufende Vertrag nun vorzeitig um fünf weitere Jahre bis Juni 2026 ausgeweitet. Vonovia ist seit dem Jahr 2016 Premium Partner bei den Blau-Weißen.



"Das Vonovia Ruhrstadion hat viel Tradition, Charakter und eine faszinierende Atmosphäre. Es ist und bleibt das schönste Wohnzimmer des Ruhrgebiets und das Zuhause für die VfL-Fans", sagt Vonovia Vorstand Arnd Fittkau. "Wir pflegen seit 2016 ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zum VfL und freuen uns sehr, dass wir weiterhin Teil der VfL-Familie sind. Die Verlängerung der erfolgreichen Partnerschaft ist für uns gerade in Zeiten von Corona noch einmal ein eindeutiges Bekenntnis zum Standort Bochum und zum Verein. Wir wissen, wo wir unsere Wurzeln haben."



"Die Partnerschaft mit Vonovia, einem erfolgreichen Unternehmen, das noch dazu in Bochum beheimatet ist, ist für den VfL sehr bedeutend. Wir sind stolz, dass wir diese starke und gute Partnerschaft langfristig fortsetzen werden", sagt Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender des VfL Bochum 1848. "Vor vier Jahren begann unsere Partnerschaft damit, dass Vonovia unserem Schmuckkästchen seinen Namen zurückgegeben hat. Wir freuen uns, dass es bis mindestens 2026 Vonovia Ruhrstadion heißen wird."



"Vonovia Ruhrstadion - das hört sich doch richtig gut an", sagt Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. "Für viele Fans ist das städtische Stadion an der Castroper Straße seit jeher das ,Ruhrstadion'. Ein Ort großer Emotionen und sportlicher Leidenschaft, bewegender Fußballspiele und mitreißender Konzerte. Ich freue mich, dass Vonovia - eines der größten Bochumer Unternehmen - die Partnerschaft mit dem VfL verlängert und damit ein erneutes Zeichen der Verbundenheit zur Stadt Bochum setzt. Für alle Fans ist es eine richtig gute Nachricht, dass der Name ,Ruhrstadion' auch weiterhin Bestand hat."