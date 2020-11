Radverband will vom Ausland lernen

BERLIN (dpa-AFX) - Autofreie Sonn- und Feiertage auf vielen Straßen, stark verkehrsberuhigte Viertel, groß angelegte Umwidmungen von Straßen für den Radverkehr - von solchen Beispielen aus dem Ausland erhofft sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Inspirationen für den Radverkehr in Deutschland. Am Freitag stellte der ADFC einige dieser potenziellen Vorbild-Projekte vor. In einem Online-Symposium wurde diskutiert, ob und wie sie sich in Deutschland umsetzen ließen.

In einem Grußwort sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), der ADFC habe Debatten angestoßen - von dem Austausch sollten sich viele Kommunen inspirieren lassen. "Unser gemeinsames Ziel ist es doch, möglichst viele Menschen aus dem Auto auf das Rad zu bringen."