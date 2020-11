---------------------------------------------------------------------------

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 6,5 % Anleihe 2020/2022 im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020

* Zusätzlicher Freiraum für Wachstumsinvestitionen



* Rückzahlung der Anleihe 2015/2021 unabhängig von aktueller Emission gesichert



Leipzig, 13. November 2020 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 6,0 Mio. Euro am 17. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen. Davon wurden rund 4,0 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung platziert. NZWL wird die neu zugeflossenen Mittel in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investieren. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen, das Emissionsvolumen in den folgenden Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.



Im Rahmen des Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50 % Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge in Höhe von 2,007 Mio. Euro eingereicht. Da 2018 und 2019 bereits ein Volumen von insgesamt 10,711 Mio. Euro umgetauscht wurde, liegt das aktuell ausstehende Anleihevolumen der Schuldverschreibungen 2015/2021 somit bei 12,282 Mio. Euro. Die Schuldverschreibungen 2015/2021 werden am 17. Februar 2021 zurückgezahlt.



Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Durch die frischen Mittel aus der neuen Anleihe 2020/2022 erhalten wir den gewünschten zusätzlichen Freiraum für unsere geplanten Wachstumsinvestitionen. Mit dem Umtauschergebnis können wir ebenfalls zufrieden sein, da die Gesamtumtauschquote dadurch auf rund 51 % gestiegen ist. Die Rückzahlung der Anleihe 2015/2021 war bereits vor der aktuellen Transaktion durch unsere sehr gute Liquiditätslage gesichert."