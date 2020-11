Hessischer Verwaltungsgerichtshof lehnt Antrag auf Außervollzugsetzung der jüngst beschlossenen Corona-Verordnung ab / Rechtsanwalt Harald Nickel will Schadensersatz und Entschädigung durchsetzen

Hanau (ots) - Im Auftrag mehrerer Gastronomen hatte die Rechtsanwaltskanzlei

Nickel, Hanau, am Hessischen Verwaltungsgerichtshof einen Normenkontrollantrag

gestellt, die am 04. November 2020 von der hessischen Landesregierung

beschlossenen Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung außer Vollzug zu

setzen. Der Antrag wurde heute abgelehnt, nachdem das Bundesverfassungsgericht

trotz möglichen Verfassungsverstoßes vergleichbar entschieden hat.



"Der VGH kann sich also die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

zum Vorbild nehmen, das angesichts der Risiken der Pandemie trotz

verfassungsrechtlicher Bedenken einen vergleichbaren Eilantrag zurückgewiesen

hat", so Harald Nickel, der die Meinung vertritt, dass dem Antrag hätte

stattgegeben werden müssen: "Wenn schon der Gesetzgeber erkennt, dass

gesetzliche Grundlagen für Berufsverbote fehlen und diese durch einen neuen, mit

heißer Nadel gestrickten § 28a IfSG geschafft werden sollen, ergibt sich daraus,

dass Berufsverbote verfassungswidrig sind. Das höchste hessische

Verwaltungsgericht hat anders entschieden. Das ist bedauerlich, im Rechtsstaat

aber zu respektieren. Eine Verfassungsbeschwerde hätte aktuell wenig Chancen auf

Erfolg."







Schadensersatz für Sonderopfer durchzusetzen: "Wir werden uns auf die

Geltendmachung von Schadensersatz wegen rechtswidriger, verfassungswidriger

Beschränkungen und auf Entschädigungsansprüche beeinträchtigter Sonderopfer auch

legaler Eingriffe in Betriebe von Unternehmen und von Selbstständigen

konzentrieren. Die derzeitigen hastigen Gesetzgebungsverfahren indizieren, dass

selbst Bundesregierung und Bundestag die Rechtswidrigkeit von Maßnahmen aufgrund

mangelnder geeigneter gesetzlicher Grundlagen erkannt haben. Das bedeutet:

Betroffene sind keine Bittsteller, sondern haben Ansprüche, die sie unbedingt

geltend machen sollten!"



Zum Hintergrund:



Harald Nickel ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Lehrbeauftragter

für europäisches Vergaberecht. Er agiert als Syndikus- bzw. Vertragsanwalt

bedeutender Unternehmen und Verbände sowie als ständiger rechtlicher Berater und

Vertreter mehrerer deutscher Städte und Gemeinden. Bereits im Mai 2020 hatte er

im Rahmen des Gutachtens "Entschädigung für Vermögensschäden aufgrund

Betriebsbeschränkungen/-schließungen infolge Maßnahmen nach dem

Infektionsschutzgesetz (IfSG), stellvertretend am Beispiel Hessen" auf die

rechtlichen Defizite der Corona-Verordnungen und die daraus resultierenden

juristischen Konsequenzen aufmerksam gemacht. Das Gutachten war vom

Fachärzteverband Integrative Versorgung e.V. (FIV), Seligenstadt/Hessen, Mitte

März 2020 in Auftrag gegeben worden und wurde Anfang Mai 2020 veröffentlicht.



