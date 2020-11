sonntag corporate finance gibt Verkauf der Schneider Networkservice GmbH und SNG-Tiefbau GmbH an Circet und Advent International bekannt

Gießen / Römhild (ots) - +++ Die Gesellschafter Gustel Schneider, Franziska

Das im Jahr 2010 gegründete Breitenbandausbauunternehmen Schneider

Networkservice GmbH und die SNG-Tiefbau GmbH (zusammen kurz "SNG") haben seit

November 2020 einen neuen Besitzer. Die vier Gesellschafter Gustel Schneider,

Franziska Schneider, Sebastian Schneider und David Inder haben 100 % ihrer

Anteile an die Circet Deutschland GmbH veräußert. Als Grund für den Verkauf

nennen die vier die Suche nach einer strategischen Partnerschaft und Gustel

Schneider außerdem den Wunsch nach einer altersbedingten Nachfolge. Für Circet

stärkt die Akquisition die Position im wachsenden Markt für Breitbandausbau in

Deutschland.





Für die Beratung und Durchführung des Verkaufsprozess haben die Gesellschafterder SNG das M&A-Beratungshaus sonntag corporate finance beauftragt. Hierbeispielten vor allen Dingen das Know-how und die Erfahrung der sonntag-Gruppe einegroße Rolle. Begleitet und koordiniert wurde der gesamte Prozess vonProjektleiter Niklas Poppelreuter und Geschäftsführer Thomas Sonntag. DieTransaktion hat insgesamt 11 Monate in Anspruch genommen und ist das Resultateines strukturierten Verkaufsprozess, bei dem sich Circet gegen andereInteressenten durchsetzen konnte. Projektleiter Niklas Poppelreuter resümiertdie erfolgreiche Zusammenarbeit wie folgt: "Zusammen mit der operativ bereitseingeleiteten Nachfolge ebnet der Verkauf einen erfolgreichen Übergang fürFirmengründer Herrn Schneider, zeitgleich steht der SNG mit Circet nun einstarker Partner für die anhaltend positive Entwicklung beiseite. Wir danken denVerkäufern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Circet und SNGalles Gute für die gemeinsame Zukunft."Die Verkäufer wurden rechtlich beraten von einem Team um Herrn Dr. UlfHackenberg, Partner bei der Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei PPR & Partner.Über SNGSNG, mit Hauptsitz in Römhild, ist ein Anbieter von Dienstleistungen fürHochleistungsinfrastruktur für Telekommunikationsnetze. SNG bietetDienstleistungen rund um die Installation und Wartung vonTelekommunikationsinfrastruktur für Telekom-Betreiber oder andere Anbieter vonKommunikationsnetzen an. Das Leistungsspektrum von SNG umfasst vorrangigNetzwerk Planung und Installation, Wartung und Reparaturen sowie Bau undInstallation.Über CircetCircet ist der führende Anbieter für Infrastrukturdienste im BereichTelekommunikation in Europa und ein Pionier bei der Bereitstellungschlüsselfertiger Lösungen. Das umfangreiche Portfolio der maßgeschneidertenDienstleistungen reicht vom Engineering bis hin zur Netzeinführung,-installation und -wartung aller Technologien hinweg. Circet hatTochtergesellschaften in Frankreich, Deutschland, Irland, Großbritannien undMarroko. Circet ist eine Tochtergesellschaft von Advent International, einemglobal führenden Private Equity Beteiligungsunternehmen.Über sonntag corporate financeDie sonntag corporate finance ist eines der größten inhabergeführten undbankenunabhängigen M&A-Beratungshäuser im Small-Cap(KMU)-Bereich. Mit ihrem Teamvon Experten für Mergers & Acquisitions im bonitätsstarken deutschen Mittelstandberät Sonntag ihre Mandanten exklusiv beim Verkauf von Unternehmen. Die Mission:Unternehmensnachfolgen regeln und damit Lebenswerke sichern.