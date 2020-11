DAX scheitert bisher an Widerstandszone

Auf der Oberseite hat der DAX bei 13.500 Punkten noch ein offenes Gap, welches bei einem Durchbruch über den ersten Widerstandsbereich bei 13.300 Punkten angelaufen werden sollte. Auf der Unterseite sind hingegen noch zahlreiche Gaps offen, die zwei nächsten noch offenen Gaps befinden sich bei 12.595 Punkten und 12.330 Punkten. In der Regel werden Gaps schnell wieder geschlossen und können somit als Orientierungsmarken für einen Rücklauf dienen.

Zudem ist zu beachten, dass sich der Euro weiterhin sehr stark zeigt, was den DAX ebenfalls belasten sollte. Und beim Taktgeber S&P 500 ist zu ebenfalls zu sehen, dass sich der Index an einem massiven Widerstandsbereich in Form eines langfristigen Fibonacci-Fächers bei aktuell 3.600 Punkten befindet. Zudem belasten neben der Coronakrise auch der wahrscheinlich bevorstehende harte Brexit und die unsichere Lage bei der US-Präsidetenwahl. US-Präsident Donald Trump wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Wahl doch noch für sich zu entscheiden. Was zu weiterer Unsicherheit im Markt führt.