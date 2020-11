DGAP-Adhoc Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.11.2020, 17:23 | 82 | 0 | 0 13.11.2020, 17:23 | Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent ^

Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent

Media and Games Invest platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent

* Erfolgreiche Platzierung einer Anleihe in Höhe von 80 Millionen EUR (Coupon 3mE+5.75%)

* Rückzahlung der bestehenden 50 Millionen Euro-Anleihe der gamigo AG (Coupon 3mE+7.75%)

* Zinseinsparungen in Höhe von 2%

Hamburg 13. November 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market and Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse) hat nach einem Bookbuilding-Verfahren vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen EUR erfolgreich bei qualifizierten Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa platziert. Die Platzierung erfolgte zu einem Kupon von 3-Monats-Euribor plus 5,75 Prozent pro Jahr und einer Laufzeit von vier Jahren.

Der Zinssatz liegt 2 Prozent unter dem Zinssatz für die bestehende 50 Millionen Euro-Anleihe der gamigo AG (die "bestehende Anleihe"). Ein Teil des Nettoerlöses wird daher zur Tilgung der bestehenden Anleihe (ISIN: SE0011614445) mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 verwendet. Der verbleibende Teil des Nettoerlöses wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet (einschließlich Investitionen in organisches Wachstum, Kapitalaufwendungen und für Akquisitionen).

Die Transaktion wurde von Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa gut aufgenommen, wobei sich sowohl bestehende als auch neue Investoren an der Platzierung beteiligten. Aufgrund der starken Investorennachfrage belief sich das investierte Volumen auf 80 Millionen Euro.







