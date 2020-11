SKODA AUTO erhält zusätzliche Produktionskapazitäten innerhalb des Volkswagen Verbundes (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - Durch die Verlagerung der Produktion der nächsten

- Die Produktion des hochprofitablen SUV-Flaggschiffs KODIAQ und dessenNachfolger bleibt langfristig im tschechischen Werk Kvasiny- SKODA AUTO entwickelt auch die nächste SUPERB-Generation in Tschechien- Die Marke SKODA trägt nach Indien jetzt auch die Konzernverantwortung für dieWachstumsmärkte Russland und NordafrikaSKODA AUTO erhält zusätzliche Fertigungskapazitäten innerhalb desProduktionsverbundes des Volkswagen Konzerns: Durch die Verlagerung derProduktion der nächsten SUPERB-Generation aus dem tschechischen Werk Kvasiny insslowakische Bratislava macht SKODA die für den Wachstumsplan der Markenotwendigen Kapazitäten in Tschechien frei. Diese werden künftig fürzusätzliches Volumen bei den beliebten SUV-Modellen SKODA KODIAQ und KAROQ sowiefür ein weiteres SKODA Modell genutzt. In diesem Zusammenhang wurde entschieden,auch die nächste Generation des SKODA KODIAQ weiterhin in Kvasiny zuproduzieren. Die Entwicklung des nächsten SUPERB bleibt ebenfalls bei SKODA AUTOin Tschechien. Darüber hinaus vertraut die Volkswagen Gruppe dem tschechischenAutomobilhersteller die Führung der Konzernaktivitäten auf wichtigenWachstumsmärkten an: Nach Indien übernimmt SKODA AUTO auch die Verantwortung fürRussland und Nordafrika. SKODA AUTO besitzt durch das Projekt INDIA 2.0 großeErfahrung mit der Entwicklung aufstrebender Automobilmärkte.SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer erklärt: "Wir begrüßen dieEntscheidungen zur Werksbelegungsplanung des Konzerns. Wir bei SKODA erhaltendie für unseren Wachstumsplan dringend benötigten zusätzlichen Kapazitäten inTschechien. Damit stellen wir die Weichen für eine weitere Expansion unsererMarke bei gleichzeitig hoher Profitabilität. Ich halte es für ein wichtigesSignal, dass SKODA gleichzeitig noch mehr Verantwortung im Volkswagen Konzernübernimmt. Wir steuern neben der Region Indien in Zukunft auch dieWachstumsmärkte Russland und Nordafrika. Dass die Konzernführung diese Aufgabenan uns überträgt, unterstreicht das große Vertrauen in die Kompetenzen der SKODAMannschaft."Schon seit geraumer Zeit sucht SKODA AUTO nach zusätzlichenProduktionskapazitäten. Mit der Verlagerung der Produktion der nächstenSUPERB-Generation von Kvasiny nach Bratislava ab 2023 erhält SKODA AUTO nun die