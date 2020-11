Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages findet in einem Gutachten mehrere „Kritikpunkte“ im Entwurf der Großen Koalition zum „Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“. Es soll vor allem die bisherigen Corona-Maßnahmen zumal die Eingriffe in Grundrechte im Hinblick auf Dauer, Reichweite und Intensität präzisieren und rechtlich absichern. In dem

Der Beitrag Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages listet Mängel in Gesetzentwurf auf erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.