Österreichs Regierung äußert sich zu neuen Corona-Maßnahmen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.11.2020, 17:41 | 170 | 0 | 0 13.11.2020, 17:41 | WIEN (dpa-AFX) - Österreichs Regierung erwägt eine Verschärfung des seit fast zwei Wochen geltenden Teil-Lockdowns in der Corona-Krise. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will sich nach Angaben des Kanzleramts am Samstag zu neuen Maßnahmen äußern. Nach Medienberichten ist eine Pressekonferenz am Nachmittag geplant. Ob es sich dabei um Schließungen bei Teilen des Handels oder Schulen handelt, war zunächst noch offen. Auch weitere Ausgangsbeschränkungen ähnlich der strengen Maßnahmen im Frühjahr gelten als möglich. Seit dem 3. November gilt in Österreich ein sogenannter Teil-Lockdown. Gastronomie, Tourismus, Kulturbetrieb und Freizeiteinrichtungen sind zum allergrößten Teil geschlossen, der Handel, Dienstleister und Schulen bis zur Mittelstufe blieben geöffnet. Zudem gelten Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr. Die Infektionszahlen steigen aber weiter. Die Corona-Kommission der Regierung empfiehlt weitere Maßnahmen, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Der Schnitt von Neuansteckungen in den vergangenen sieben Tagen lag am Freitag österreichweit bei 554,2 Fällen pro 100 000 Einwohner, regional aber bei bis zu 850./cpe/DP/fba Diesen Artikel teilen

