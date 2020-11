Praktische Jahr für Jahr erklomm Netflix immer neue Rekordstände, die letzten Reihen sich im Bereich von 575,37 US-Dollar ein. Besonders gefragt war die Aktie während der ersten Corona-Welle und führte nahezu zu einer Verdopplung des Kurswertes. Allerdings hat sich nach dem Verlaufshoch aus Anfang Juli bei 575,37 US-Dollar und über der eigentlichen Zielmarke des 161,8 % Fibonacci-Retracements nun ein Doppeltop in diesem Bereich ausgebildet. Die markante Unterstützung um 458,60 US-Dollar stützt die Kursnotierungen zwar noch, die Gefahr einer größeren Konsolidierung schwebt aber ab jetzt über dem Wertpapier des US-Streamingdienstes.

Bullen und Bären noch in Waage

Solange der Bereich zwischen 458,60 und grob 500,00 US-Dollar Auf und Ab gehandelt wird, bleibt das Wertpapier von Netflix zunächst als neutral einzustufen. Ein Buch des unteren Supports könnte allerdings erste Abschläge in Richtung des 50-Wochen-Durchschnitts bei 439,83 US-Dollar hervorrufen, darunter dürfte sicherlich das Jahreshoch aus 2018 bei 423,20 US-Dollar angesteuert werden. Aus charttechnischen Berechnungen geht sogar Abwärtspotenzial auf 384,76 US-Dollar und somit eine mittelfristig entscheidende Unterstützung hervor. Sollte sich dieses Szenario in den kommenden Wochen durchsetzen, könnte sich ein Short-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB93ZE überdurchschnittlich auszahlen. Ein Anstieg über 520,00 US-Dollar würde dagegen die Annahme kurzfristiger Gewinne an 560,00 US-Dollar aufkommen lassen.