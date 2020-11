Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bayer Positive CHMP-News für Rivaroxaban Bayer hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) der europäischen Arzneimittelbehörde positives Feedback für den Einsatz von Rivaroxaban zur Behandlung venöser Thromboembolien bei Kindern und …