sino AG | High End Brokerage: Ausstehender Teilverkauf von Trade Republic Bank GmbH - Anteilen kann vollzogen werden - Inhaberkontrollverfahren beendet; sino Konzernprognose für Geschäftsjahr 2020/2021 wird voraussichtlich bis Februar 2021 veröffentlicht

13.11.2020 / 18:12 CET/CEST

Düsseldorf, 13.11.2020



Am 16. April 2020 (erstmals) und am 23. September 2020 (zuletzt aktualisiert) wurde ad-hoc mitgeteilt, dass die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochter der sino AG ("sino"), Geschäftsanteile an der Trade Republic Bank GmbH ("Trade Republic") zu einem Verkaufspreis von insgesamt 8,4 Millionen Euro verkauft, aber rund 74 % bzw. rund 6,2 Millionen Euro des Verkaufs noch unter der aufschiebenden Bedingung stehen, dass die Aufsichtsbehörden eine zusätzliche Beteiligung der Investoren der Trade Republic im Rahmen eines Inhaberkontrollverfahrens nach dem Kreditwesengesetz nicht untersagen.



Heute wurde der Vorstand der sino darüber unterrichtet, dass die Inhaberkontrollverfahren abgeschlossen und damit die aufschiebenden Bedingungen eingetreten sind. Der Vorstand der sino geht daher davon aus, dass der ausstehende Teilverkauf von Trade Republic - Geschäftsanteilen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden wird und sich die Liquidität der sino Beteiligungen GmbH dadurch um 6,2 Millionen Euro erhöhen wird (vgl. Ad-hoc Mitteilung vom 23. September 2020).



Durch die Veräußerung wird auf Ebene der sino Beteiligungen GmbH ein ebenfalls im Geschäftsjahr 2020/2021 zu erfassender Veräußerungsgewinn von rund 5,3 Millionen Euro erwartet. Die positive Veränderung des Konzernergebnis 2020/2021 durch den Vollzug des Verkaufs ist derzeit nicht abschließend zu bestimmen, wird allerdings in der Größenordnung von ca. 4,6 Millionen Euro liegen.



Nach Durchführung des Verkaufs der Geschäftsanteile wird die sino Beteiligungen GmbH insgesamt noch mit rund 15,7 % am Stammkapital der Trade Republic beteiligt sein. Diese prozentuale Beteiligung kann sich durch bereits zuvor vereinbarte Managementoptionen bis auf 9,1 % des Stammkapitals nach Abschluss der vorgenannten Teilverkäufe verringern (vgl. Ad-hoc Mitteilung vom 16. April 2020).



Der Vorstand der sino hat bislang noch keine Prognose fur das Konzernergebnis fur das Geschäftsjahr 2020/2021 der sino erstellt und veröffentlicht. Naturgemäß gehen Zeiten einer Pandemie mit erhöhten Unsicherheiten einher. Der Vorstand wird eine solche Prognose spätestens im Rahmen des Konzernlageberichts des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019/2020, voraussichtlich bis Februar 2021 veröffentlichen.

Kontakt:

Markus Lankes

Assistent der Geschäftsleitung

Tel. +49 211 3611 1220



