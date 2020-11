^ DGAP-News: GRO Capital A/S / Schlagwort(e): Private Equity Wachstumsbeschleunigung für Compliance- und Nachhaltigkeits-Software-Pionier: GRO Capital beteiligt sich an iPoint-systems

Reutlingen / Kopenhagen, 13. November 2020 - GRO Capital, ein dänischer Private-Equity-Investor mit Fokus auf etablierte B2B-Software- und Technologieunternehmen, hat sich an der iPoint-systems GmbH beteiligt, einem weltweit führender Anbieter von Produkt-Compliance- und Nachhaltigkeits-Software. Mit der Beteiligung gelingt GRO Capital der Eintritt in den deutschen Markt für Software und IT. iPoint profitiert von der profunden Erfahrung von GRO Capital im Aufbau und der Weiterentwicklung von innovationsstarken Technologieunternehmen. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht veröffentlicht.



iPoint ist ein führender Anbieter von Software und Beratungsleistungen im Bereich Produkt-Compliance sowie Nachhaltigkeit mit Hauptsitz im baden-württembergischen Reutlingen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet, beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter und unterhält insgesamt 14 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien. iPoint entwickelt und vertreibt B2B-Compliance-Lösungen und Dienstleistungen zur Analyse und Verwaltung von Daten im gesamten Wertschöpfungsprozess für unterschiedliche Industrien. Als technologischer Innovator unterstützt iPoint Unternehmen mithilfe moderner Software-Lösungen dabei, die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Produkte und Produktionsprozesse zu analysieren und zu bewerten, um Compliance-Anforderungen präzise erfüllen zu können, zum Beispiel in Form von CO2-Fußabdruck-Analysen. Zu den Kunden des Unternehmens zählt eine breite Palette namhafter Konzerne, darunter unter anderem Ford, Fresenius und Roche.