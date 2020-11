WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat die Sitzung am Freitag mit klaren Aufschlägen beendet - vorausgegangen war ein Handelstag mit schwachem Start, verhaltenem Verlauf und einem guten Endspurt. Der Leitindex ATX legte um 0,82 Prozent auf 2410,27 Zähler zu, der breiter gefasste ATX Prime stieg etwas weniger deutlich um 0,60 Prozent auf 1227,65 Einheiten. Vor allem die stark gewichteten Bankaktien und die gute Eröffnung an den US-Börsen zogen den Leitindex nach oben.

Insgesamt ist die Stimmung an den Märkten derzeit ambivalent. Zunächst hatte der ATX die Sitzung noch mit negativen Vorzeichen begonnen - schwache US-Vorgaben, Gewinnmitnahmen und Sorgen wegen steigender Zahlen an Corona-Neuinfektionen lasteten auf den Kursen. Gleichzeitig trieb die Hoffnung auf einen wirksamen Covid19-Impfstoff die Performance an den Aktienmärkten weiter an.