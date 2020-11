Zwar müssen die Anleger heute mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Es fehlen nämlich nur geringfügige Kursgewinne, um neue Kaufsignale zu generieren. Derzeit genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 255,50 EUR gefunden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Einen solchen Rabatt bekommt man schließlich nicht alle Tage. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die höheren Notierungen die Chance auf einen vergünstigten Baisse-Einstieg.

Fazit: Sind das bei Xing jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.