NorthShore University HealthSystem führt bahnbrechende KI-Plattform densitas intelliMammo zur präzisen Früherkennung von Brustkrebs ein

HALIFAX, NS, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Densitas Inc., ein führender Anbieter von KI-Technologien für digitale Mammographie und Brustscreening, gab heute bekannt, dass das NorthShore University HealthSystem (NorthShore) die Plattform densitas intelliMammo in seinen Mammographieeinrichtungen einsetzen wird. Mit diesem Einsatz werden Brustdichte, klinische Bildqualität und Brustkrebsrisikobewertungen für jede Mammographie im gesamten Gesundheitssystem automatisch erstellt.

NorthShore ist ein preisgekröntes, integriertes Gesundheitsversorgungssystem, das in den USA stets als eines der 15 besten Lehrkrankenhäuser bewertet wird und weithin als führend bei der Implementierung innovativer Technologien anerkannt ist. NorthShore hat seinen Hauptsitz in Evanston, Illinois, und umfasst vier Krankenhäuser - Evanston, Glenbrook, Highland Park und Skokie - sowie eine 900 Ärzte umfassende, auf mehrere Fachgebiete spezialisierte Gruppenpraxis, die NorthShore Medical Group, mit 130 Standorten in der Gegend von Chicagoland. NorthShore hat sich als führend in der medizinischen Informatik und fortschrittlichen Informationstechnologie behauptet. Im Jahr 2003 gehörte das Gesundheitssystem zu den ersten im Land, die erfolgreich eine systemweite EMR mit nachweisbaren Vorteilen in Bezug auf Qualität, Sicherheit, Effizienz und Leistungserbringung einführten.

„Die Mammographie ist weithin als das beste verfügbare Instrument in vorderster Linie der Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs anerkannt, aber ihre Empfindlichkeit kann durch die mammographische Dichte und die klinische Bildqualität beeinträchtigt werden", so Dr. Georgia Spear, Leiterin der Brustbildgebung bei NorthShore, welche maßgeblich an der Verabschiedung des Gesetzes zur Meldung der Brustdichte in Illinois beteiligt waren. „Frauen sollten Zugang zu einem personalisierten Brustscreening auf der Grundlage einer qualitativ hochwertigen Bildgebung haben. Die Einführung von densitas intelliMammo in unserer Mammographiepraxis unterstützt unser Engagement, unseren Patientinnen die beste Versorgungsqualität mit den innovativsten verfügbaren Technologien zu bieten."