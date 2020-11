DNP entwickelt Film, der den Blaustich von organischen EL-Panels bei Betrachtung aus der Schräge korrigiert

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) (TOKIO: 7912) hat einen neuen Film entwickelt, der den Blaustich von organischen Elektrolumineszenz(EL)-Panels korrigiert, wenn Geräte aus der Schräge betrachtet werden.

OLED Blue Shift Control Film (Graphic: Business Wire)

Organische EL-Panels werden zunehmend in Smartphones, Tablets, Computern und Fernsehern eingesetzt. Organische EL-Panels weisen zwar einen hohen Kontrast und eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit auf, neigen jedoch dazu, eine Farbverschiebung zu entwickeln und blau zu erscheinen, wenn sie aus der Schräge betrachtet werden.

In Zukunft wird der Lösungsbedarf mit der zunehmenden Größe der Fernsehbildschirme und der weit verbreiteten Nutzung faltbarer Smartphones und Fahrzeugdisplays akuter werden.

Die einzigartige Lösung von DNP nutzt eine proprietäre Feinstrukturierungstechnologie, um einen Film zu erstellen, der in der Lage ist, diesen Blaustich zu korrigieren und lebendige Farben zu reproduzieren, auch wenn er aus der Schräge betrachtet wird.

Der neue Film wird als „Blue Shift Control Film“ vermarktet werden.

https://www.youtube.com/watch?v=mDpi6emSMG4

DNP wird diesen Film an Panel-Hersteller liefern und strebt einen Jahresumsatz von 2,4 Mrd. JPY (ca. 23 Mio. USD) in dem am 31. März 2023 endenden Geschäftsjahr an.

DNP ist eines der weltweit größten und umfassendsten Druckunternehmen, das rund 20.000 Unternehmenskunden weltweit ein vielfältiges Portfolio an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Seit unserer Gründung im Jahr 1876 haben wir kontinuierlich neue Produkte und Verfahren entwickelt und erfolgreich proprietäre Druck- und Informationstechnologien integriert, um in verschiedene Bereiche wie Verpackung, Dekorationsmaterialien, Display-Komponenten und elektronische Geräte zu expandieren. DNP stellt sich auch weiterhin der Herausforderung neuer Geschäftsfelder, einschließlich der Bereiche Umwelt, Energie und Biowissenschaften. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Kombination neuer Technologien zu einem Hauptanbieter von Lösungen für eine Vielzahl von Problemen zu werden.

