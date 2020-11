Die Aktien von Delivery Hero stehen zwar schon unter Druck, seit am Montag die News zum COVID-19 Impfstoff von BioNTech/Pfizer veröffentlicht wurden und Investoren plötzlich - und wohl auch völlig verfrüht - das Ende der Pandemie in die Kurse einzupreisen begannen. Doch heute geht die Talfahrt, die am Montag bei 116,65 Euro startete, mit einem neuen Tief bei 91,00 Euro weiter. An der charttechnischen Unterstützungszone rund um die ...