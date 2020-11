Bei neuer ICE-Trasse Frankfurt-Mannheim halten Züge auch in Darmstadt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die geplante neue ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim soll über Darmstadt führen und weitgehend parallel zu den Autobahnen 5 und 67 verlaufen. Zwischen dem südhessischen Lorsch und Mannheim sollen die Züge auf dem Großteil der Strecke durch Tunnel fahren, wie die Bahn am Freitagabend mitteilte. Diese Variante schütze Anwohner am besten vor Lärm und binde Darmstadt vollständig an das Personenverkehrsnetz an.

Die neue ICE-Strecke soll die bisherigen Trassen entlasten und zugleich für eine schnellere Verbindung zwischen den Regionen um Frankfurt und Mannheim sorgen. Die Fahrzeit zwischen den Hauptbahnhöfen der beiden Städte soll um etwa ein Viertel auf knapp eine halbe Stunde sinken. Mehrere Jahre lang waren laut Bahn mehr als 30 verschiedene Varianten diskutiert worden.