Educate Girls unter den weltweit 100 inspirierendsten Innovationen des primären und sekundären Bildungsbereichs

Girls studying in a remote classroom in rural India, with the help of remedial learning curriculum of Educate Girls (Photo: Business Wire)

Die jährlich veröffentlichte Global Collection der international angesehenen gemeinnützigen Bildungsorganisation HundrED präsentiert 100 der nachhaltigsten Innovationen des primären und sekundären Bildungsbereichs aus aller Welt. Die Innovation von Educate Girls wurde von 150 Mitgliedern der Akademie, die sich aus Akademikern, Pädagogen, Innovatoren, Geldgebern und Führungskräften aus über 50 Ländern zusammensetzt, begutachtet. „Diese Innovation hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und Skalierbarkeit gezeigt, die den ehrgeizigen Zielen, die sich Educate Girls gesetzt hat, wirklich gut entsprechen“, kommentierte ein Mitglied der HundrED Academy.

„Ich bin HundrED dankbar, dass sie die Dringlichkeit dieses Projekts erkannt haben, insbesondere angesichts dieser weltweiten Erschütterung des Bildungssystems. Unser Ziel ist es, mithilfe fortschrittlicher Analysen und der Mobilisierung von Gemeinden, Mädchen in den am stärksten marginalisierten Gemeinden im ländlichen Indien zu ermitteln, sie in der Schule anzumelden und bis zum Abschluss zu führen und somit mehr als einer Million Mädchen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu verschaffen“, sagt Safeena Husain, die Gründerin von #EducateGirls.

Seit 2007 hat Educate Girls über 750.000 Mädchen an Schulen angemeldet und damit die Bildungschancen von mehr als 1,3 Millionen Kindern verbessert. Die Organisation ist bekannt für den weltweit ersten Development Impact Bond und dafür, das erste Audacious Project in Asien geworden zu sein.

Über Educate Girls:

Educate Girls ist eine gemeinnützige Organisation, die Gemeinden in ländlichen und bildungspolitisch rückständigen Gebieten Indiens für die Bildung von Mädchen mobilisiert. In Zusammenarbeit mit der Regierung ist Educate Girls in 18.000 Dörfern in Rajasthan, Madhya Pradesh und Uttar Pradesh aktiv. Durch Einbeziehung zahlreicher Freiwilliger aus den Gemeinden hilft Educate Girls dabei, Mädchen zu ermitteln, die nicht zur Schule gehen, sie anzumelden, sie bis zum Abschluss zu führen sowie die Grundfertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens bei allen Kindern zu verbessern. Weitere Informationen unter www.EducateGirls.ngo

Über HundrED:

HundrED, eine international tätige gemeinnützige Organisation mit Sitz in Finnland, entdeckt, erforscht und teilt inspirierende Innovationen für den primären und sekundären Bildungsbereich. Ziel von HundrED ist es, zur Verbesserung der Bildung beizutragen und durch Förderung der kontextbezogenen Verbreitung wertvoller, nachhaltiger und skalierbarer Innovationen eine Bewegung zu fördern. Seit 2016 führt HundrED auf allen Kontinenten intensive Forschungsarbeiten durch und wählt jedes Jahr 100 inspirierende Innovationen aus. Alle Erkenntnisse und ausgewählten Innovationen werden zur einfachen Umsetzung dokumentiert, gebündelt und kostenlos an Bildungsanbieter auf der ganzen Welt weitergegeben. Weitere Informationen unter www.hundred.org

