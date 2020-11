Taat produziert 600 lb / 272 kg Beyond Tobacco pro Tag. Die erhöhte Kapazität der modernisierten Anlage kann Material bis zu 2,1 Millionen Taat-Kartons pro Jahr liefern.

Nach dem Beginn der groß angelegten hauseigenen Produktion des Basismaterials von Taats „Beyond Tobacco“ hat das Unternehmen bereits vor der Markteinführung 50 % seiner Produktionskapazität erreicht. Jeder 16-Stunden-Produktionstag ergibt etwa 272 kg Beyond Tobacco, was ausreicht, um eine volle Palette Taat mit 1.440 Kartons zu produzieren. Auf der Grundlage der derzeitigen Mengen hat das Unternehmen neue Maschinen beschafft, die in seiner Verarbeitungsanlage in Las Vegas, NV, installiert werden sollen, wodurch die Produktionsbandbreite auf bis zu 2.400 lb / 1.088 kg Taat pro Tag gesteigert werden soll. Zusätzlich hat der CEO des Unternehmens, Setti Coscarella, eine informative Video-Erklärung veröffentlicht, in der er die Schwächen der gängigen Alternativen zu Tabakzigaretten beschreibt und erklärt, wie Taat entwickelt und vermarktet wird, um diese Mängel zu beheben.

Las Vegas und Vancouver, 13. November, 2020 - Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „Taat“) freut sich bekannt zu geben, dass die hausinterne Produktion des Basismaterials Beyond Tobacco für Taat, sein Flaggschiffprodukt, das Ende dieses Monats in Ohio auf den Markt kommen soll, nun mit einer Rate von etwa 272 kg pro Tag produziert wird, eine Menge, die ausreicht, um etwa eine volle Palette Taat mit 1.440 Kartons zu produzieren. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Oktober 2020 angegeben, kann die Verarbeitungsanlage von Taat in Las Vegas, NV bis zu 1200 lb / 544 kg Beyond Tobacco pro Tag produzieren. Da das Unternehmen bereits 50 % seiner internen Produktionskapazität für Beyond Tobacco erreicht hatte, noch bevor es Taat auf den Markt brachte, hat es modernisierte Maschinen bestellt, um der prognostizierten Nachfragesteigerung nach dem Debüt von Taat in den Vereinigten Staaten Rechnung zu tragen. Zusätzlich zum derzeitigen Interesse an Taat bei Tabakgroß- und -einzelhändlern in Ohio hat fast ein Drittel der Besucher der TryTaat-Landingpage des Unternehmens (http://trytaat.com) Produktmuster von Taat angefordert. Da die Markteinführung von Taat in Ohio noch in diesem Quartal erfolgen soll, ist die Verarbeitungsanlage des Unternehmens in Las Vegas, NV täglich 16 Stunden lang in Betrieb, auch an den Wochenenden, um ein ausreichendes Angebot an Beyond Tobacco vorzubereiten und die erwartete Nachfrage zu befriedigen.

Das Unternehmen hat Beyond Tobacco so entwickelt, dass es ähnlich wie Tabak schmeckt, riecht und brennt, obwohl es weder Tabak noch Nikotin enthält. Beyond Tobacco ist das Basismaterial von Taat, einer Alternative zu traditionellen Zigaretten, die in einem zigarettenähnlichen Format in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten werden. Unter der Leitung von Führungskräften mit „Big Tobacco“-Herkunft hat das Unternehmen den Bundesstaat Ohio als Einführungsmarkt für Taat in den Vereinigten Staaten gewählt, wo eine erste Lieferung von Taat, die für den Verkauf im Einzelhandel später im 4. Quartal bestimmt ist, eintreffen wird. Das Basismaterial von Beyond Tobacco wird in der Anlage des Unternehmens in Las Vegas, NV in einem 14-stufigen Veredelungsverfahren verarbeitet. Das fertige Beyond Tobacco wird dann an den Vertragshersteller des Unternehmens, der auch Zigaretten für nationale und globale Marken herstellt, zur Produktion und Lagerung vor dem Versand an die Großhändler geschickt.

Ab Mitte November 2020 werden Lieferungen von modernisierten Maschinen für die Produktion von Beyond Tobacco in der Verarbeitungsanlage des Unternehmens in Las Vegas, NV, eintreffen. Es wird angenommen, dass die neue Ausstattung, zu der Förderbänder und ein Vakuumschweißgerät gehören, Taats tägliche Produktionskapazität von Beyond Tobacco auf maximal 2.400 lb / 1.088 kg pro 16-Stunden-Tag erhöhen wird. Aufgrund der derzeitigen Produktionserträge von Taat geht das Unternehmen davon aus, dass diese größere Produktionsbandbreite für Beyond Tobacco die Herstellung von mehr als 2,1 Millionen Zehnerpackungen Taat-Kartons auf Jahresbasis ermöglichen wird. Zur Zeit produziert das Unternehmen weiterhin ca. 600 lb / 272 kg Beyond Tobacco pro Tag, bis es eine ausreichende Materialmenge für die Herstellung von ca. 30 Paletten (43.200 Kartons) Taat zur Verfügung hat.

Taat Herb Co. Gründer Joe Deighan vor dem Werk des Unternehmens in Las Vegas, NV, wo das Basismaterial für Beyond Tobacco hergestellt wird.

Leser, die Nachrichten-Aggregationsdienste nutzen, können die oben genannten Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung, die alle veröffentlichten Medien enthält, finden Sie im Abschnitt Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Das Unternehmen freut sich auch, eine informative Video-Erklärung seines Chief Executive Officer Setti Coscarella zu veröffentlichen, in der Coscarella die Schwächen von herkömmlichen Produkten, die als Alternativen zu Tabakzigaretten positioniert sind, detailliert beschreibt und erklärt, wie Taat entwickelt wurde, um solche Schwächen zu beheben. Auf Grund des positiven Feedbacks von Investoren und der allgemeinen Öffentlichkeit bezüglich der geschützten Videoinhalte von Taat beabsichtigt das Unternehmen, weiterhin Informationsvideos seines Managementteams und seines Advisory Board auf seinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen.

Taat CEO Setti Coscarella in der neuesten informativen Video-Erklärung des Unternehmens, die durch Klicken auf die Vorschau oben oder hier (https://www.youtube.com/watch?v=JC6_q_Hqos0&feature=youtu.be) eingesehen werden kann.

Der Gründer der Taat Herb Co., Joe Deighan, der den Betrieb der Verarbeitungsanlage des Unternehmens in Las Vegas, NV, direkt beaufsichtigt, sagte: „Es ist sehr aufregend, bei Entwicklungen wie diesen eine führende Rolle zu spielen und die Vision von Taat in so großem Maßstab in die Realität umzusetzen. Es ist ziemlich anstrengend, die Non-Stop-Produktion von Beyond Tobacco täglich 16 Stunden lang zu leiten, aber dies ist doch ein wichtiger Wendepunkt auf unserem Weg zur Markteinführung. Wir haben bereits die marktreife Produktformulierung, die Vertriebsreichweite und den Go-to-Market-Plan. Was wir jetzt brauchen, ist ein Lagerbestand, um die erwartete Nachfrage zu befriedigen. Die Tatsache, dass das Angebot, das wir heute produzieren, einen direkten Weg in die Einzelhandelsregale unter den etablierten Tabakprodukten gefunden hat, bestätigt, dass wir jetzt weit über die anfängliche F&E-Phase hinaus und weit in die Phase des ‚doing business‘ eingetreten sind.“

Der Chief Executive Officer von Taat, Setti Coscarella, erklärte dazu: „Angesichts des großen Interesses, das Taat von Tabakgroßhändlern und privaten volljährigen Rauchern aus der ganzen Welt entgegengebracht wird, sowie tausender kostenloser Musteranfragen in den Vereinigten Staaten auf unserer TryTaat-Landingpage, ist es überhaupt kein Geheimnis, dass es jetzt um die Menge geht, um der potentiellen Nachfrage gerecht zu werden. Dies ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, wie schnell TryTaat während der ersten Phase der Einzelhandelstests Anfang dieses Jahres ausverkauft war. Dementsprechend haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Ausstoß von Beyond Tobacco in unserer Verarbeitungsanlage in Las Vegas zu maximieren, indem wir zwei statt einer Tagesschicht arbeiten und unsere Anlage modernisieren, um unsere Produktionskapazität zu erhöhen. Wie ich bereits in dem neuesten Informationsvideo erwähnt habe, ist Taat insofern so einzigartig, als es genau das bietet, was andere Alternativen zu Tabakzigaretten nicht bieten können. Noch bevor wir gestartet sind, haben dies volljährige Raucher in den ganzen Vereinigten Staaten erkannt, weshalb wir jetzt versuchen, unsere Produktionskapazität zu maximieren. Ich freue mich darauf, die Leistung unserer modernisierten Anlage zu erleben, während wir die Produktion von Beyond Tobacco hochfahren, um uns auf unsere Markteinführung in Ohio vorzubereiten.“

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat Taat, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. Taat wird in den Sorten „Original“, „Smooth“ und „Menthol“ angeboten. Das Basismaterial von Taat ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei „Big Tobacco“-Firmen tätig waren, wird Taat im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

