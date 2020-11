Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Einigung auf Wahlen im Dezember 2021 bei Libyen-Gesprächen Im Bürgerkriegsland Libyen soll es am 24. Dezember nächsten Jahres Wahlen geben. Darauf hätten sich die Teilnehmer der Libyen-Gespräche in Tunesien geeinigt, sagte die UN-Sondergesandte Stephanie Williams am Freitagabend. Bereits vor zwei Tagen …