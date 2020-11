Project Management Institute unterstützt gemeinnützige Interessenverbände im „Month of Service“

Das Project Management Institute (PMI), der weltweit führende Verband für den Projektmanagement-Beruf, hat den Startschuss für den globalen Month of Service 2020 gegeben, der bis zum 5. Dezember 2020 läuft. Ganz im Sinne des neuen PMI-Programms „Diversity, Equity & Inclusion“ (Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration) soll der Global Month of Service die Mitarbeiter, Mitglieder und Freiwilligen dazu anregen, gemeinnützige Aktivitäten zu unterstützen, die für sie wichtig und bedeutsam sind, und so einen positiven Einfluss auszuüben.

„Im Mittelpunkt des Project Management Institute stehen unsere Freiwilligen – wir nennen sie unser Geheimrezept“, so Otema Yirenkyi, Vice President, Global Engagement, Subsahara-Afrika und Leiterin des Bereichs Diversity, Equity & Inclusion. „Sie kommen zu uns und fragen: ‚Was können wir tun?‘ Wir haben beim PMI Räume für unser Programm Diversity, Equity & Inclusion geschaffen, die wir für den Global Month of Service erweitert haben. Mit diesem Schritt intensivieren wir unser Engagement für die globale Fürsprachearbeit und unterstützen wichtige Themen und Anliegen, die die Gesellschaft positiv verändern.“