Peking (ots/PRNewswire) - Das alljährliche "Double 11" Online Shopping Festivalstartete wie erwartet. Syntun ist ein gewerblicher Anbieter vonBig-Data-Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im Verbraucherbereich. Lautden von Syntun unter dem Titel "Gesamtumsatz der E-Commerce Plattformen am,Double 11'-Tag 2020" veröffentlichten Messdaten, erreichten die Verkäufe derwichtigsten E-Commerce-Plattformen von 0:00 bis 6:00 Uhr 175 Milliarden Yuan,von 0:00 bis 10:00 Uhr 222 Milliarden Yuan, von 0:00 bis 14:00 Uhr 273,2Milliarden Yuan und von 0:00 bis 19:00 Uhr 309,3 Milliarden Yuan.Das Jahr 2020 ist aufgrund von COVID-19 ein besonderes Jahr, denn der anhaltendeKonsum hat die schlechte Stimmung und Rezession, die durch COVID-19 in Chinahervorgerufen wurden, zerstreut. Die Plattform-Händler haben verschiedeneverkaufsfördernde Maßnahmen eingeleitet. Die Vorauswerbung wurde verlängert undviele neue Werbemethoden wurden hinzugefügt. Darüber hinaus sind "New Retail"und Livestreaming die größten Highlights des "Double 11"-Tages in diesem Jahrgeworden.Gemäß Syntun erreichte der Gesamtumsatz der wichtigsten E-Commerce-Plattformenwährend des gesamten "Double 11"-Tages im Jahr 2020 332,8 Milliarden Yuan und eswurden insgesamt 1,325 Milliarden Expresspakete generiert.Dabei kann Syntun nachweisen, dass Tmall mit 59% der Verkäufe an erster Stellesteht. JD.com belegte mit 26% des Umsatzes den zweiten Platz des "Double 11"Online Shopping Festivals in diesem Jahr. Pinduoduo folgte mit 6% Umsatzanteilauf Platz drei.Weitere Informationen über die Leistung der einzelnen Importplattformen, die Top10 Branchen nach Umsatz, die Top 20 Hersteller beliebter Kategorien nach Umsatzund die Top 10 Städte nach Umsatz usw. finden Sie in der beigefügten PDF-Datei.