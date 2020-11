Galaxy Digital erweitert globales Krypto-Handelsgeschäft mit Übernahmen von DrawBridge Lending und Blue Fire Capital

NEW YORK und CHICAGO, 14. November 2020 /PRNewswire/ -- Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) („Galaxy Digital" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass es zwei führende Kryptowährungshandelsfirmen übernommen hat: DrawBridge Lending („DrawBridge"), einen Innovator auf dem Gebiet von Darlehensgeschäften und strukturierten Produkte für digitale Vermögenswerte, und Blue Fire Capital („Blue Fire"), ein proprietäres Handelsunternehmen, das sich auf Market-Making und zweiseitige Liquidität für digitale Vermögenswerte spezialisiert hat.

DrawBridge und Blue Fire sind beide Pioniere bei der Anwendung des institutionellen Fachwissens ihrer Teams in den Bereichen traditionelle Kreditvergabe, strukturierte Produkte, Futures und Market Making auf den rasch wachsenden Bereich der Kryptowährungsderivate und der Kreditvergabe.

„Die Aufgabe von Galaxy Digital ist es, die Kryptowährung in das traditionelle Finanzwesen zu bringen und umgekehrt. Die marktführenden Fähigkeiten von DrawBridge und Blue Fire werden uns in die Lage versetzen, unsere starke Position als Go-to-Trading-Desk für digitale Anlagen weiter auszubauen und unser innovatives Portfolio an Handelsprodukten und Dienstleistungen schneller zu erweitern", erklärte Christopher Ferraro, Präsident von Galaxy Digital. „Darüber hinaus bringen diese Übernahmen zwei außergewöhnliche und erfahrene Teams ein, die in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle bei der Leitung und Erweiterung unseres Geschäfts spielen werden."

Galaxy Digital Trading („GDT") betreibt ein globales 24-Stunden-Handelsmodell und bietet institutionellen Kunden und Gegenparteien eine breite Palette von Handelsstrategien. Gegenwärtig handelt das Unternehmen jährlich ein OTC-Volumen von über 4 Milliarden US-Dollar mit fast 200 aktiven Gegenparteien weltweit. Im Jahr 2020 haben Investoren, Unternehmen, Regulierungsbehörden und Regierungen den Einsatz von Kryptowährungen auf breiter institutioneller Ebene anerkannt, und infolgedessen hat die GDT einen erheblichen Anstieg der institutionellen Nachfrage nach Finanzprodukten und -dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verzeichnet.