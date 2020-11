Secure World bringt "COVID19-Guard" heraus, eine berührungslose Walk-through-Sicherheitslösung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Während der Pandemie 2020 wird Koreas Maskenpflicht gewürdigt

- Die zunehmenden Fälle in Europa erfordern die Einführung von Richtlinien und

Strategien nach koreanischem Vorbild

- "K-Quarantine" ist zu einem Vorzeigemodell geworden, während sich COVID-19 in

der Welt ausbreitet

- Es wird empfohlen, die Technologie- und Strategiestandards durch Messung an

K-Quarantine festzulegen

- Hoffnung auf Stabilisierung durch den Austausch von K-Quarantine-Lösungen

- Da die Fälle weltweit auf über 50 Millionen steigen, wird eine Lösung benötigt



Pressekontakt:



SEO JONG SEONG

+82-10-2552-8347

koreasecureworld@gmail.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150344/4762936

OTS: Secure World





Korea hat das "K-Quarantine"-Syndrom (K-Quarantäne) erzeugt, indem es seineherausragende Fähigkeit zur Bekämpfung von COVID-19 unter Beweis stellte.Insbesondere Drive-In- und berührungslose Systeme fanden große Aufmerksamkeit,die im COVID19-Guard von Secure World, einer neuen Quarantänelösung,berücksichtigt sind.Secure World ( http://www.secureworld.co.kr/ ) stellt eine KI-gestützte Lösungbereit und trägt zur Prävention des Virus bei, indem es die Untact-Kultur, dasSchlüsselkonzept von K-Quarantine, fördert.COVID19-Guard ist ein Walk-through-Produkt, das mehrere Daten gleichzeitig undgenau erkennen kann. Es ist auch nicht erforderlich, dass jemand an der Maschinesteht oder mit ihr interagiert.Der automatisierte, bedienungsfreie COVID19-Guard nutzt den Algorithmuskünstlicher neuronaler Netze zum Bau eines maschinellen Lernmodells durchwiederholtes Erkennen, Sammeln und Sortieren von Daten. Darüber hinaus erkennter bei der Personenerkennung Menschen ohne Maske. Der Bildschirm identifiziertdie Person und erteilt die Audioanweisung, dem Tragen einer Maske Nachdruck zuverleihen und eine sichere Umgebung zu schaffen.Während die Zahl der bestätigten Fälle weltweit über 50 Millionen und die Zahlder Todesopfer auf über 10.000 steigt, gelingt es Korea, die Anzahl seiner Fälleerfolgreich unter einem Niveau von 100 zu halten. K-Quarantine findet breiteAnerkennung und es ist für die Welt noch zu früh, unachtsam zu werden.Europa, dem eine zweite Welle von COVID-19 droht, stellt den Erfolg vonK-Quarantine heraus. Während die Maskenpflicht und der Erfolg derK-Quarantine-Produkte vor dem Hintergrund der weltweiten wirtschaftlichenRückschläge Ergebnisse zeigen, spielte das breite Verständnis von Viren einewichtige Rolle bei der Verhinderung eines Ausbruchs.Die Mitarbeiter von Secure World wollten erreichen, dass die Welt und Korea zurneuen Normalität ohne COVID-19 zurückkehren und eine schnelle wirtschaftlicheErholung der Unternehmen und des Landes in einer Welt nach COVID-19 begrüßenkönnten. "Wir werden unser Bestes tun, um der Welt mit COVID19-Guard zu helfen,das auf der herausragenden Infrastruktur von K-Quarantine und Technologieberuht", fügten die Mitarbeiter hinzu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333839/1.jpgPressekontakt:SEO JONG SEONG+82-10-2552-8347koreasecureworld@gmail.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150344/4762936OTS: Secure World