KLINGENMÜNSTER (dpa-AFX) - Wegen des Zusammentreffens von Winterzeit und Corona-Krise braucht der menschliche Organismus nach Einschätzung des Schlafforschers Hans-Günter Weeß gerade intensive Erholungsphasen. "In der dunklen Jahreszeit hat uns in diesem Jahr die Corona-Pandemie zusätzlich fest im Griff und schlägt vielen auf die Stimmung", sagte der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums im pfälzischen Klingenmünster. Dieser "gesellschaftliche Ausnahmezustand" bringe viele an den Rand ihrer psychischen Belastbarkeit. "Viele nehmen diese Sorgen mit ins Bett und können nicht abschalten." Gerade in Zeiten der Pandemie sei aber Schlaf von besonderer Bedeutung.

"Ungefähr 70 Prozent von uns reagieren auf die längeren Dunkelphasen mit einer Art Winterblues", sagte Weeß. "Je kürzer die Tage werden, bei umso mehr Menschen geht die Stimmung in den Keller." In Deutschland seien jährlich zwei bis drei Prozent der Bevölkerung von einer sogenannten Winterdepression betroffen.