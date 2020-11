Clean Power Capital (WKN A2QG78) hat viele Millionen in die Wasserstoff-Technologie investiert. Die Technologie besitzt die Fähigkeit den grünsten und kostengünstigsten Wasserstoff direkt Vor-Ort zu produzieren!

Unternehmen: Clean Power Capital Corp.

WKN: A2QG78

Investment Highlights:

Wasserstoff-Produktionskosten

günstiger als NEL ASA

Wasserstoffaufbereitung direkt

an der Tankstelle

Potenzielle Partnerschaften mit großen Tankstellenbetreibern vorhanden

Wasserstoff-Tankstellennetz in den

USA vor großem Wachstum

Erlöse aus Emissionszertifikaten in Millionenhöhe erwartet (wie Tesla)

Günstige Kredite der US-Regierung

in Aussicht gestellt

Durch Biden Wahlsieg – massive Investition in grüne Infrastruktur von über 1,7 Billionen US-Dollar

NEL ASA 20 Mal höher bewertet

- Heutige News mit NASA Partner! -

Unsere ausführliche Erstvorstellung

Die Welt der Automobile ist im Umbruch. Befeuert durch Dieselskandal und technologischen Fortschritt scheinen die Tage der konventionellen Verbrennungsmotoren gezählt. In zahlreichen Ländern gibt es bereits politisch vorgegebene Zeitvorgaben und Ziele für die Umstellung auf alternative, emissionsfreie Antriebe. Die staatlichen Förderungen und Zuschüsse wurden im Zuge der Corona-Pandemie in vielen Ländern nochmals erhöht. Neben Elektroautos mit Akku und Hybridmotoren gilt vor allem die Brennstoffzellentechnologie als am aussichtsreichsten für den Verkehr der Zukunft. Denn in Sachen Wirkungsgrad toppt die Brennstoffzelle jeden konventionellen Verbrennungsmotor, während aus dem Auspuff nur ein paar Tropfen Wasser kommen.

Nach einer Prognose des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) soll der Markt für Brennstoffzellen in diesem Jahr bei rund zwei Mrd. Euro liegen. Dies wäre im Vergleich zu 2017 eine satte Verzehnfachung des Umsatzes. Ein Großteil des explosiven Wachstums dürfte aus dem Automobilsektor kommen: Laut Navigant Research sollen im Jahr 2024 weltweit bereits knapp 230.000 Autos und Busse mit Brennstoffzellentechnologie abgesetzt werden. Die Beratungsgesellschaft McKinsey erwartet, dass es bis 2030 weltweit bereits zwischen 10 Mio. und 15 Mio. mit Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge gibt. Im Jahr 2019 lag die Zahl trotz einer Steigerung von +63 % noch bei bescheidenen ca. 18.000 Einheiten, wovon sich rund 500 Fahrzeuge auf deutschen Straßen bewegen.

Das durchschnittliche Marktwachstum in den letzten drei Jahren beträgt knapp +80 %. Kein Wunder, dass Brennstoffzellen-Aktien zuletzt immer mehr in den Fokus der Anleger gerückt sind. Um all diese Fahrzeuge mit Wasserstoff versorgen zu können, hat auch der Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes oberste Priorität. So hat z.B. der US-Bundesstaat Kalifornien ein Programm ins Leben gerufen, das so genannte Carbon Credits (Erlöse aus Emissionszertifikaten) pro fertiggestellter Wasserstofftankstelle vergibt. Das bedeutet nichts anderes, als dass Unternehmen Geld verdienen, auch wenn noch kein Wasserstoff an deren Tankstellen verkauft wird.

Dies ist unter anderem ein Highlight des Wasserstoffunternehmens, das wir Ihnen vorstellen möchten! Zusätzlich wird unser Top-Pick, nachdem Wahlsieg von Joe Biden extrem profitieren. Der gewählte Präsident Biden hat erklärt, dass die US-Bundesregierung erheblich in saubere Energie und die dazugehörige Infrastruktur (bis zu 1,7 Billionen USD) investieren wird, einschließlich Wasserstoffinfrastruktur (https://joebiden.com/climate-plan/).

Wasserstoff-Aktien: Explosives Marktwachstum erwartet – welche Aktie ist noch günstig bewertet?

Nach etlichen Börsengängen oder Übernahmen in Börsenhüllen (z.B. die deutsche Enapter – WKN A255G0) werden quasi quer durch die Branche die meisten Wasserstoffunternehmen von Tag 1 mit einer Marktkapitalisierung von weit über 1 Milliarde US-Dollar bewertet. Über die ein oder andere Bewertung lässt sich mit Sicherheit streiten. Fakt ist allerdings, bei Zukunftstechnologien ist ein gewisser Aufschlag nichts Außergewöhnliches, auch Google, Apple oder Amazon wurde stets ein hohes Bewertungsniveau nachgesagt – heute wissen wir, dass der Markt langfristig gesehen Recht hatte! Eine ähnliche, revolutionäre Zukunftstechnologie sehen wir auch beim Thema „Wasserstoff“ als gegeben.

Wasserstoff Neuling mit beeindruckender Story noch günstig bewertet

Wir haben uns etliche Wochen äußerst intensiv mit dem Sektor, den Chancen und Risiken vertraut gemacht und unsere Fühler nach einer günstig bewerteten Wasserstoffaktie ausgestreckt. Mehr als 30 „Wasserstoffunternehmen“ wurden unter die Lupe genommen. Hierbei sind wir auf Clean Power Capital (WKN A2QG78) gestoßen. Das Unternehmen feierte vor wenigen Tagen sein Börsendebüt und hat uns von Anfang an auf ganzer Linie fasziniert. Gründe hierfür sind die über Jahre entwickelte, einzigartige Technologie, hervorragende Wachstumsaussichten und das erfahrene Management, welches im Besitz von 48 % aller Aktien ist (sehr hohe Insiderbeteiligung). Mit der Übernahme von 90 % der Firmenanteile an PowerTap Hydrogen Fueling, wurden die Anteile an die börsengelistete Gesellschaft Clean Power Capital (WKN A2QG78) übertragen. Mit gerade einmal 221 Mio. ausstehenden Aktien, hat das Unternehmen die mit Abstand wenigsten Aktien im Branchenvergleich aller Wasserstoffaktien ausgegeben. Davon sind, wie bereits erwähnt, 48 % aller Aktien in der Hand des Managements/Gründer und sind mit langfristigen Verkaufssperren belegt. Dies ist ein großer Vertrauensbeweis in die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Das Geschäftsmodell bezieht sich voll und ganz auf den Ausbau eines Wasserstofftankstellennetzes zunächst für Nordamerika. Mit einer einzigartigen und patentierten Wasserstoffproduktionstechnologie (PowerTap), will man innerhalb der nächsten 3-5 Jahren bis zu 1.000 Wasserstofftankstellen allein in den USA betreiben (konservatives Ziel des Unternehmens). Die Technologie besitzt zudem die Fähigkeit den grünsten und kostengünstigsten Wasserstoff (deutlich günstiger als Nel ASA (WKN A0B733)) direkt Vor-Ort auf dem Gelände der Tankstelle zu produzieren.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen quasi „nebenbei“ jährliche Umsätze in Millionenhöhe aus dem äußerst attraktiven Emissionszertifikate-Handel in Kalifornien – als prominentes Beispiel kann hierbei Tesla (WKN A1CX3T) genannt werden. Tesla hat im vergangenen Quartal die gigantische Summe von 354 Mio. US-Dollar allein aus dem Emissionshandel vereinnahmen können.

Erste Auftragsvergabe an NASA ansässiges Wasserstoff-Ingenieurbüro - Bau des Tankstellennetzes in den USA bereits 2021

Erste sehr erfolgversprechende Nachrichten erreichen uns bereits heute. Clean Power Capital (WKN A2QG78) konnte einen namhaften Partner gewinnen, welcher zur aggressiven Expansion des nordamerikanischen Tankstellennetzes einen großen Beitrag leisten wird. Die Bewertungslücke wird sich unserer Ansicht nach in den kommenden Wochen und Monaten schließen. Wir erwarten in den kommenden Wochen eine ganze Reihe hochkarätiger NEWS!

Ausschnitte der heutigen NEWS (LINK zur kompletten NEWS):

PowerTap Hydrogen Fuel gibt bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Cryotek (cryotek.com) eingegangen sind, um Konstruktion und Entwicklung für die PowerTap-Wasserstofftankstellen der nächsten Generation bereitzustellen, die ab 2021 in ganz Nordamerika eingesetzt werden. Die konstruktive Entwurfsarbeit umfasst:

PowerTap Onsite Steam Methane Reformer Solution („SMR“, Dampfmethanreformation vor Ort) der nächsten Generation, die 1000 kg oder mehr pro Tag produzieren kann;



Speicherlösungen für gasförmigen und flüssigen Wasserstoff für 1000 kg oder mehr pro Tag



CO 2 -Abscheidungslösungen



Fortschrittliche Wasserstoffabgabegeräte



Künstlerische Wiedergabe der endgültig geplanten Wasserstofftankstelle.

Cryotek ist ein Ingenieurbüro mit Fokus auf Wasserstoff unter der Leitung von CEO Cody Bateman. Herr Bateman gründete diese Firma 1989 als Advantex Research, um sich auf die Entwicklung technischer Lösungen für komplexe Probleme zu konzentrieren, die mit verschiedenen Branchen verbunden sind, darunter Öl und Gas, Pharmazeutika, Fluggesellschaften und Energie. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen in Cryotek umbenannt, um sich auf kryogene Lösungen NASA (USA National Aeronautics and Space Administration) und das US-Energieministerium zu konzentrieren. Seitdem hat sich Cryotek auf die Zukunft des flüssigen Wasserstoffs als Energie der Zukunft konzentriert und ist durch die Entwicklung kleinerer SMR-Einheiten (Hydrogen Steam Steam Methane Reformation) führend auf diesem Gebiet geworden

Vorteile der PowerTap Technologie

Eine installierte PowerTap Station kostet lediglich 4 Mio. US-Dollar. Hiervon können bereits vor Inbetriebnahme mehr als 2 Mio. US-Dollar an Erlösen aus dem Handel mit Emissionszertifikaten erzielt. Bei dem vom Unternehmen prognostizierten Ausbau von zunächst 1.000 Stationen, wären dies über 2 Mrd. US-Dollar Umsatz in den ersten Jahren. Dies ist nur einer von vielen Fakten, die uns überzeugt haben, dass Clean Power Capital (WKN A2QG78) bei der derzeitigen Börsenbewertung von 135 Mio. EUR (Stand: 13.11.2020) zu einer der am günstigsten bewerteten Wasserstoffaktien überhaupt zählt. Durchschnittlich werden auf Wasserstoff und Brennstoffzellen-Fahrzeuge spezialisierte Unternehmen mit KUVs (Kurs-Umsatz-Verhältnis) von 3 bis nahezu 100 bewertet – später hierzu ein ausführlicher Peer Group Vergleich, mit Bewertungsmodellen.

Neben den Einnahmen aus dem Emissionshandel sind hierbei noch keinerlei Umsätze aus dem reinen Verkauf von Wasserstoff beinhaltet – diese Umsatzerlöse kommen täglich noch on Top! Wir haben im Folgenden einen umfangreichen Report für Sie erstellt, der Sie intensiv an das große Trend-Thema Wasserstoff mit allen Chancen und Risiken heranführt.

Produktionskosten deutlich günstiger als bei Nel ASA

Die Produktionskosten je Kilogramm Wasserstoff werden bei Clean Power Capital (WKN A2QG78) mit nur 3,50 US-Dollar veranschlagt (exklusive Emissionserlöse) – dies ist ein branchenweiter Bestwert in Sachen kostengünstige Produktion.

Zum Vergleich: Die norwegische NEL ASA (WKN A0B733) stellt durch Elektrolyse Wasserstoff zu Kosten von etwa 14,50 Dollar je Kilo her. NEL ASA hat bereits eine gigantische Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. EUR und konzentriert sich derzeit vorwiegend auf den europäischen Markt. Der Umstand, dass Clean Power Capital (WKN A2QG78) deutlich günstiger Wasserstoff produzieren und mit starken Partnern (mögliche Finanzierung durch US-Regierung + Partnerschaften mit großen Tankstellenbetreibern) die Expansion in den USA aufnehmen wird, lässt die Bewertung von derzeit 135 Mio. EUR (Stand: 13.11.2020) als etwas zu gering erscheinen. Auch wenn es sehr schwierig ist, in diesem Wachstumsmarkt Bewertungsansätze zu etablieren, halten wir mittelfristig betrachtet 1 Mrd. EUR Marktkapitalisierung für realisierbar – siehe konservative Berechnung und Umsatzkalkulation im weiteren Report.

US-Regierung stellt Finanzierung in Aussicht

Es verwundert daher nicht, dass die US-Regierung bereits signalisiert hat, die Expansion von Clean Power Capital (WKN A2QG78) mit günstigen Krediten zu unterstützen. Dies ist unserer Meinung nach, ein sehr großer Vertrauensbeweis und zeigt die Werthaltigkeit dieser Technologie, in welche bereits mehr als 50 Mio. US-Dollar an Entwicklungskosten investiert wurde. Des Weiteren setzt das Unternehmen auf die Infrastrukturausgabenprogramme der US-Bundesregierung. Dabei geht es um Billionen-Dollar-Programme, die die US-Wirtschaft einschließlich sauberer Technologien antreiben sollen.

Ebenso wie für die Elektromobilität das Vorhandensein ausreichender Ladestationen ein Muss ist, so brauchen Wasserstoff-Fahrzeuge eben auch ein Netz von Betankungsmöglichkeiten.

Aktuell gibt es in den USA knapp 170.000 Tankstellen, 25.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, aber noch weniger als 100 Wasserstofftankstellen. Tausende von Wasserstofftankstellen werden noch benötigt. Daher erscheinen uns die vom Unternehmen prognostizierten 1.000 PowerTap Stationen innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre als ein äußerst konservatives und zurückhaltendes Ziel.

Partnerschaften mit großen Tankstellenbetreibern

Die noch deutlich niedrige Bewertung von 135 Mio. EUR im Vergleich zur Peer-Group (siehe Vergleichs-Tabelle) überrascht sehr. Wir erwarten eine Neubewertung in den kommenden Wochen. Es bestehen hervorragende Wachstumsmöglichkeiten und die Voraussetzung, den umweltfreundlichsten und kostengünstigsten Wasserstoff den es aktuell gibt, direkt an der Tankstelle (Vor-Ort) herzustellen. In Nordamerika ist dies die führende Wasserstoff-Technologie.

Ein weiterer Vorteil ist die geringe Stellplatzfläche die benötigt wird und einfach in das bestehende Tankstellennetz integriert werden kann. Dazu kommen zahlreiche US- und internationale Patente, welche man sich in der bereits 20-jährigen Unternehmensgeschichte der Technologie gesichert hat. Es wurden bereits Partnerschaften mit großen Tankstellenbetreibern in den USA diskutiert. Wir erwarten in nächster Zeit den Abschluss bedeutender Partnerschaften.

Im Vergleich zur Peer-Group deutlich unterbewertet

Wie bereits erwähnt ist es äußerst schwierig in diesem Trendmarkt ein entsprechendes Bewertungsmodell anzulegen. Dennoch haben wir für Sie im Folgenden ein paar Vergleiche und Überlegungen aufgeführt in welcher Bewertungsspanne sich Clean Power Capital (WKN A2QG78) bewegen könnte. Zur besseren Veranschaulichung haben wir jeweils den 3-Jahreschart der einzelnen Unternehmen dargestellt.

Sieht man sich weltweit bei den Gesellschaften um, die auf den Trend Wasserstoff setzen, so kommt etwa die norwegische NEL ASA (Marktkapitalisierung 2,4 Milliarden Euro/Umsatzerwartung für 2021: 96 Millionen Euro/Kurs-Umsatzverhältnis: 25) ins Spiel. NEL ASA (WKN A0B733) hat sich auf Lösungen für Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien spezialisiert. Von der Wasserstofferzeugungstechnologie bis zur Tankstellenherstellung deckt NEL ASA den ganzen Bereich ab.

In den USA hat sich Plug Power (Marktkapitalisierung 5,6 Milliarden Euro/Umsatzerwartung für 2021: 349 Millionen Euro/Kurs-Umsatzverhältnis: 16) mit Brennstoffzellen weltweit einen Namen gemacht. Diese Wasserstoff-Brennstoffzellen-Systeme sollen konventionelle Batterien in Geräten und Autos ersetzen.

Ballard Power (Marktkapitalisierung 3,7 Milliarden Euro/Umsatzerwartung für 2021: 132 Millionen Euro/Kurs-Umsatzverhältnis: 28) ist ein Pionier im Brennstoffzellensegment. Der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen hat bereits mit einigen führenden Autokonzernen wie Daimler (WKN 710000) zusammengearbeitet. Neben NEL ASA (WKN A0B733) und Plug Power (WKN A1JA81) gehört Ballard Power (WKN A0RENB) wohl zu den beliebtesten Wasserstoff-Aktien unter den Investoren.

Die britische ITM Power PLC- WKN A0B57L (Marktkapitalisierung: 1,44 Milliarden/Umsatzerwartung 2021: 37,6 Millionen Euro/Kurs-Umsatzverhältnis: 38) ist in der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff-Energielösungen in Sachen Energiespeicherung und saubere Kraftstoffherstellung tätig.

Was könnte nun die Clean Power Capital (WKN A2QG78) wert sein?

In den nächsten fünf Jahren dürften mehrere Milliarden US-Dollar in das Wasserstofftankstellennetz gesteckt werden. Dabei ist Voraussetzung, dass die niedrig verzinsten Staatszuschüsse ausgeschüttet werden.

Ab dem Startschuss könnten unserer Ansicht nach im ersten Jahr 50 Tankstellen mit der Wasserstoffproduktion mittels hauseigener Technologie aufgebaut werden. Dies wird wohl vor allem in Zusammenarbeit mit Tankstellenbetreibern herkömmlicher Art, die zusätzlich Platz für Wasserstoff-Zapfsäulen bieten, vorangebracht. Der potenzielle Umsatz dürfte dann gut 100 Millionen US-Dollar erreichen. Wobei hier, wie in den Folgejahren auch, größere Summen aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten kommen sollten. Denn die Amerikaner dürften diese in sehr lukrativem Umfang generieren. Ende des zweiten Jahres könnten in den USA dann bereits 125 Tankstellen stehen und nach drei Jahren kann von 500 ausgegangen werden. Dann könnte der Jahresumsatz bereits auf mehr als 550 Millionen US-Dollar steigen.

Durch die Anlaufkosten wird der Gewinn in den ersten Jahren, wie bei den meisten aufstrebenden Wasserstoffkonzernen, relativ gering sein,. Daher ist es durchaus angebracht einen Vergleich mit anderen Unternehmen anhand des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KUV) zu ziehen.

Wie die bereits erwähnten Konzerne aus dem Sektor zeigen, notieren die auf Wasserstoff und Brennstoffzellen-Fahrzeuge spezialisierten Unternehmen mit KUVs von 3 bis nahezu 100. Bester Vergleichswert dürfte NEL ASA aus Norwegen sein. NEL ASA besitzt ein KUV von 25 auf Basis des für 2021 erwarteten Umsatzes. Legt man dies für das erste Jahr von Clean Power Capital (WKN A2QG78) zugrunde, dann könnte das Unternehmen an der Börse mit 2,5 Milliarden US-Dollar (100 Mio. Dollar Umsatz mal KUV NEL ASA – 25) bewertet werden.

Legt man dies für das dritte Jahr zugrunde, dann könnte das Unternehmen an der Börse mit 13,75 Milliarden US-Dollar (550 Mio. Umsatz. mal KUV NEL ASA) bewertet werden.

Nach fünf Jahren könnte Clean Power Capital (WKN A2QG78) bereits 500 Tankstellen betreiben und 1,4 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaften. Eine Bewertung von 35 Milliarden US-Dollar wäre dann ein Richtwert.

Ob der Markt das Unternehmen tatsächlich so hoch bewerten wird und unsere Umsatzhochrechnungen eintreffen, bleibt natürlich abzuwarten. Doch auch bei einem KUV von drei läge der faire Wert bereits bei 1,65 Milliarden US-Dollar auf Basis Jahr drei und bei 4,2 Milliarden auf Basis Jahr fünf. Risikobereite Investoren finden also ein Wachstumsunternehmen in einem neuen Marktsegment mit sehr gutem Chance-Risiko-Profil vor, denn das Unternehmen prognostiziert selbst mehr als 1.000 installierte PowerTap Stationen innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre.

Management gespickt mit NASDAQ Größen und ehemaligen NASA Entwicklern – hält 48 % aller Aktien

Das Management rund um CEO Raghu Kalimbi, gilt als äußerst erfahren und kann bereits einen beachtlichen Track Record vorweisen. Herr Kalimbi hat Eigenkapital und Fremdkapital in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar für private und öffentliche Unternehmen aufgenommen und war an vielen M & A-Akquisitionen und -Exits beteiligt.

Zuletzt war Herr Kalimbi stellvertretender Vorsitzender und CFO von ConversionPoint (E-Commerce-Software / Dienstleistungen) mit Sitz in Kalifornien, das Ende 2019 und Anfang 2020 in zwei M & A-Exits verkauft wurde. Darüber hinaus war Herr Kalimbi zuvor Mitbegründer, CFO und Chief Strategy Officer eines führenden VC-gestützten Anwendungshosting-Unternehmens der ersten Generation, das vom Start auf 140 Millionen US-Dollar Jahresumsatz und eine maximale Nasdaq-Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden US-Dollar gewachsen ist.

Zum technischen Team gehört u.a. Cody Bateman. Er begann 2012 mit der NASA im Kennedy Space Center an der fortschrittlichen Isolierung für kryogene Umgebungen zu arbeiten. In dieser Zeit wurde er Experte für kryogene Tests und die Herstellung mehrerer fortschrittlicher Testinstrumente, die bei der NASA eingesetzt werden. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen in Cryotek LLC umbenannt, als es sich entschied, sich auf die Zukunft des flüssigen Wasserstoffs als Kraftstoff der Zukunft zu konzentrieren.

Mit gerade einmal 221 Mio. ausstehenden Aktien, hat Clean Power Capital (WKN A2QG78) die mit Abstand wenigsten Aktien im Branchenvergleich aller Wasserstoffaktien ausgegeben. Davon sind wie bereits erwähnt, 48 % aller Aktien in der Hand des Managements/Gründer) und sind mit langfristigen Verkaufssperren belegt -– dies ist ein großer Vertrauensbeweis in die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Besonderheiten der einzigartigen PowerTap Technologie

Wasserstoffproduktionssysteme gibt es verschiedene, doch die PowerTap Technologie von Clean Power Capital (WKN A2QG78) besitzt gegenüber der Konkurrenz große Vorteile. Im Vergleich mit anderen Technologien benötigt die PowerTap Technologie nur einen geringen physischen Platzbedarf und bietet eine wesentlich kostengünstigere Produktion des Wasserstoffkraftstoffes, denn diesen kann das Unternehmen vor Ort, also bei den einzelnen Tankstationen produzieren. Der Wasserstoffkraftstoff muss also nicht durch LKWs anderer Anbieter geliefert werden. Mit den drei Komponenten Erdgas, Elektrizität und Wasser ist eine PowerTap Station in der Lage, mehr als 1.000 kg puren Wasserstoff pro Tag äußerst kostengünstig zu produzieren.

Die meisten bestehenden Wasserstofftankstellen in den USA kaufen Wasserstoff zur Speicherung an einzelnen Tankstellen zu wesentlich höheren Kosten als PowerTap‘s Produktionskosten. Auf der PowerTap-Technologie basierende Wasserstofftankstellen befinden sich in privaten Unternehmen und öffentlichen Stationen (in der Nähe des Flughafens Los Angeles) in Kalifornien, Texas, Massachusetts und Maryland.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte der umfangreichen und sehr informativen Präsentation des Unternehmens – LINK.

Die von PowerTap entwickelte günstige und umweltfreundliche Art der Wasserstoff-Herstellung eignet sich vor allem für LKW- und PKW-Tankstellen. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Möglichkeit vor Ort zu produzieren. Dadurch werden Transportkosten und CO2-Ausstoß verringert. Zudem basiert ein Teil der Wasserstoffherstellung auf dem Einsatz von CO2, das zum Beispiel in der Industrie anfällt. Für die Vorortherstellung bei Tankstellen wird in der Regel Erdgas und Wasser verwendet. PowerTap besitzt daher zahlreiche amerikanische und internationale Patente.

Auch kann die Betankung mit Wasserstoff auf bereits bestehenden Tankstellen in ganz Kalifornien angeboten werden. Partner sind dazu bereits gefunden und werden in Zukunft immer mehr werden. Anfangs will die Clean Power Capital (WKN A2QG78) das Tankstellennetz in Kalifornien auf- und ausbauen. Es fahren übrigens nirgendwo mehr Autos mit Wasserstoffantrieb als in Kalifornien.

Es wird erwartet, dass sich PowerTap für attraktive Infrastrukturkredite qualifiziert. Das Kreditprogramm des California Low Carbon Fuel Standard ermöglicht PowerTap, auch attraktive cashflow-generierende Kredite für den Aufbau der Wasserstoffproduktionsinfrastruktur auf Ebene einzelner Tankstellen zu erhalten. Das California Low Carbon Fuel Standard-Kreditprogramm war 2019 ein Multi-Milliardenmarkt.

PowerTap‘s Pläne schließen gemeinsame Standorte der Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur und bestehender Tankstellen-/Lkw-Raststätten ein. PowerTap‘s Ziel ist, allein in den USA innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre 500 bis 1.000 Tankstellen aufzustellen. Derzeit sind in den USA weniger als 100 aktive Wasserstofftankstellen für Verbraucher in Betrieb.

Clean Power Capital (WKN A2QG78) produziert mit der PowerTap Technologie den sogenannten blauen Wasserstoff, den umweltfreundlichsten und kostengünstigsten Wasserstoff, den es aktuell gibt. Als absolutes Alleinstellungsmerkmal kann dieser vor Ort hergestellt werden! In Nordamerika ist dies die führende Wasserstoff-Technologie. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Stellplatzfläche, die benötigt wird. Dazu kommen zahlreiche US- und internationale Patente. Der Preis je Kilogramm Wasserstoff könnte bei Clean Power Capital (WKN A2QG78) nur 3,50 US-Dollar betragen. Zum Vergleich: Die norwegische NEL ASA stellt durch Elektrolyse Wasserstoff zu Kosten von etwa 14,50 US-Dollar je Kilo her.

Powertap Technologie und die 20-jährige Historie

Die Hydrogen Fueling Corp. hat, nachdem PowerTap im Jahr 2000 aus der Taufe gehoben wurde, sich dieses Jahr die Rechte durch den Kauf der Patente gesichert. Mitbegründer von PowerTap war unter anderem ursprünglich der große US-Ölkonzern Hess. Dieser übernahm 2008 PowerTap komplett.

Über einen Zeitraum von 20 Jahren wurden kontinuierlich erhebliche Investitionen (mehr als 50 Mio. US-Dollar) von öffentlichen und seriösen privaten Organisationen und Partnerschaften getätigt, darunter multinationale Energieunternehmen, die US-Regierung und einer der weltweit größten Autohersteller (Renault – WKN 893113).

Vorteile von Wasserstoff

Aus dem Auspuff von Wasserstofffahrzeugen, anders gesagt aus Brennstoffzellenfahrzeugen, kommt nur reines Wasser. Wasserstoff kann klimaneutral erzeugt werden, kann gut transportiert und lange gespeichert werden. Er ist das am häufigsten vorkommende Element auf der Erde und punktet mit einer hohen Energiedichte. Kohlendioxid-Emissionen und Luftverschmutzung gibt es nicht. Das Herz eines Wasserstofffahrzeuges ist ein Wasserstofftank und die Brennstoffzelle, die chemische in elektrische Energie umwandelt. Wasserstoff ist dabei der chemische Energielieferant, der Brennstoff. Dieser treibt das Fahrzeug an.

Die Reichweite übertrifft dabei die eines mit Batterie ausgestatteten Elektrofahrzeugs, die Ladezeiten betragen nur Minuten und schadstofffreies Fahren ist garantiert. Noch sind die Anschaffungskosten hoch und es müssen ausreichend Tankstellen für Wasserstofffahrzeuge geschaffen werden.

Megatrend Wasserstoff

Mega-Trends gibt es immer wieder, ob beispielsweise im Bereich Technologie, Künstliche Intelligenz, medizinisches Cannabis oder eben Wasserstoff. Dabei ist Wasserstoff nicht nur gerade ein besonders heißer Trend, sondern die Branche hat weltweit enorme Chancen sich dauerhaft zu etablieren. Wasserstoff ist im Zuge des Klimawandels der Energieträger, der die Zukunft revolutionieren könnte. Denn mit ihm lässt sich das Ziel, die Abkehr von fossilen Brennstoffen hin zu grüner Energie, erreichen.

Für Anleger steht dabei an erster Stelle sich die richtigen Kandidaten herauszupicken. Denn bei einem neuen Hype springen viele Unternehmen und auch Investoren auf den fahrenden Zug auf. Wenn man die Spreu vom Weizen trennt, dann dürfte unserer Meinung nach besonders eine Firma übrigbleiben, Clean Power Capital (WKN A2QG78), mit ihrer einzigartigen PowerTap Technologie und einer noch sehr moderaten Bewertung.

Sektor der Wasserstoffinfrastruktur

Clean Power Capital (WKN A2QG78) ist der Ansicht, dass Wasserstoff aufgrund der Clean-Tech-Revolution und der wirtschaftlichen Vorteile gegenüber den etablierten Kraftstofftechnologien, insbesondere im gewerblichen Transportsektor, endlich seine Zeit haben wird. Branchenberichte prognostizieren, dass Wasserstoff bis 2030 in den USA eine Industrie mit 130 Milliarden US-Dollar Umsatz und 700.000 Arbeitsplätzen sein wird.

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge haben große Vorteile gegenüber batterieelektrischen, Benzin- und Dieselfahrzeugen (Reichweite, Betankungszeit und Kosten pro Meile). Wasserstoff-Langstrecken-LKWs und -Autos im Wert von mehreren Milliarden Dollar werden in den nächsten 2 bis 4 Jahren von etablierten Unternehmen und in den nächsten 36 Monaten von Start-up-Unternehmen auf den Markt gebracht. Einmal hergestellt, erzeugen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge elektrischen Strom in einer Brennstoffzelle und geben nur Wasserdampf und warme Luft ab.

Etablierte Fahrzeughersteller (Toyota, Hyundai, Daimler und Volvo) haben angekündigt, ihre Lieferpläne für wasserstoffbetriebene Autos und Langstrecken-LKWs zu beschleunigen, und Nikola Motors hat angekündigt, Wasserstoff-Elektro-Langstreckenfahrzeuge herzustellen. Clean Power Capital (WKN A2QG78) erwartet, dass der größte Bedarf für die allgemeine Akzeptanz der Branche bei Wasserstofftankstellen besteht. Derzeit gibt es in den USA nur ungefähr 70 Wasserstofftankstellen für Verbraucher. Gegenüber ungefähr 170.000 Benzintankstellen und ungefähr 20.000 Ladestationen für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV, Battery Electric Vehicle).

Fazit

Die Rolle der Wasserstoffbrennstoffzellen wird in der Transportindustrie (LKWs, Busse, Autos) eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Der derzeitige Mangel an Wasserstofftankstellen ist die große Chance für Clean Power Capital (WKN A2QG78) in einem Markt mit einem enormen Wachstumspotenzial dabei zu sein. Das Unternehmen hat viele Millionen in die Wasserstoff-Technologie investiert und hat Kontakte zu Tankstellen in den USA um Partnerschaften eingehen zu können.

Für einen Anleger, der auf den Wasserstofftrend setzen möchte und auf der Suche nach einem unterbewerteten Unternehmen ist, bietet Clean Power Capital (WKN A2QG78) eine der besten Investitionsmöglichkeiten. Nach Abwägung aller Chancen und Risiken, die ein solches Investment mit sich bringen, kommt man unserer Meinung nach an einem Unternehmen wie Clean Power Capital (WKN A2QG78) nicht vorbei. Zumal wie bereits ausführlich dargelegt wurde, die Bewertungssituation im Vergleich zu der Peer Group noch als äußerst moderat einzustufen ist. Unter Börsengurus gibt es pro Generation lediglich ein paar Schlüsseltechnologien, die die Aktienmärkte und Investmentfonds prägen. Wasserstoff und insbesondere Clean Power Capital (WKN A2QG78) ist eine dieser seltenen Technologien, bei denen Sie nun die Möglichkeit haben frühzeitig dabei sein zu können.

Für nähere Informationen

Präsentation – LINK

Homepage – LINK

Wasserstoffaktien.net (eine Marke von First Marketing GmbH)

Daniel Mußler- Chief Analyst

Botheplatz 34/1 • 69126 Heidelberg • Germany

E-Mail: info@wasserstoffaktien.net Webseite: www.wasserstoffaktien.net

