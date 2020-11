Biontech und Va-Q-Tec – sensationell

Liebe Leser, Stichwort Mehrwert des Feingold Börsendienstes. Unsere Leser haben am Mittwoch! gefragt, welche Aktien man bei Biontech mit ein wenig um die Ecke gedacht kaufen könnte. Wir haben empfohlen – Va-Q-Tec. Sie war schon “gut gelaufen”, doch bei 32 Euro noch kaufbar. Am Freitag dann die Aktie in der ARD Börse. Kurs am Samstag bei Lang und Schwarz – 50 Euro. Plus 50% seit Mittwoch. Mehrwert bei uns im Börsendienst. Wer Lust hat auf sowas – kommt gerne vorbei und sichert Euch noch die “alten” 2020er-Preise für das Abo / die Abos. Schönes Wochenende allen Euer TEAM FR