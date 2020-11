CHMP nahm eine positive Stellungnahme für ELZONRIS (tagraxofusp) zur Behandlung des Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm (BPDCN) an

FLORENZ, Italien, 14. November 2020 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group, ein in Privatbesitz befindliches italienisches Pharma- und Diagnostikunternehmen, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme zur Zulassung von ELZONRIS (Tagraxofusp) als Monotherapie für die Erstlinienbehandlung von erwachsenen Patienten mit blastoidem Plasmacytoid-Dendritischen-Zell-Neoplasma (BPDCN), einer aggressiven hämatologischen Malignität mit katastrophalen Ergebnissen, abgegeben hat. Die positive Stellungnahme des CHMP basierte auf der größten prospektiven klinischen Studie, die jemals an Patienten mit behandlungsnaivem oder zuvor behandeltem BPDCN durchgeführt wurde.

Das CHMP-Gutachten wird nun von der Europäischen Kommission geprüft, die befugt ist, die Zulassung von Humanarzneimitteln in der gesamten Europäischen Union (EU) zu erteilen. Im Falle der Zulassung wird ELZONRIS die erste und einzige Behandlung für BPDCN und die erste zugelassene CD123-gerichtete Therapie sein, die in der gesamten EU zur Verfügung steht, um diesen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken.

„Die heutige positive Stellungnahme des CHMP ist ein wichtiger Meilenstein für europäische Patienten, die an BPDCN leiden, und zeigt unser starkes Engagement, das Leben von Menschen zu verbessern, die von schwer zu behandelnden Krebsarten betroffen sind", kommentierte Elcin Barker Ergun, CEO der Menarini-Gruppe. „BPDCN ist eine seltene und aggressive Krankheit, für die es derzeit in der EU keine zugelassenen therapeutischen Optionen gibt. Aus diesem Grund freuen wir uns besonders, dass wir der Bereitstellung von ELZONRIS für BPDCN-Patienten einen Schritt näher gekommen sind."

ELZONRIS ist eine zielgerichtete Therapie gegen CD123, die zuerst in den Vereinigten Staaten von Stemline Therapeutics, jetzt Teil der Menarini Group, kommerziell eingeführt wurde. Gemäß den Bedingungen der Übernahme erhielten die Stemline-Aktionäre ein nicht handelbarer Besserungsschein (Contingent Value Right, CVR), der jedem Inhaber bei Abschluss des ersten Verkaufs von ELZONRIS in einem beliebigen EU5-Land nach Genehmigung durch die Europäische Kommission Anspruch auf 1,00 US-Dollar pro Aktie in bar gibt.