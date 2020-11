STOCK SELECTION EUROPE Wochenausgabe KW 47 Wenn diese emotionale Phase endet … was kommt dann?

Alles schon mal dagewesen? An der Börse sollte man so etwas besser nie sagen. Was am Montag passierte, der sogenannte „Momentum-Crash“, war ein Novum. Eines, das unterstreicht, wie emotional die Börse derzeit ist. Aber blanke Nerven und große Erwartungen, so etwas ist nicht auf Dauer durchzuhalten. Was passiert, wenn die Ratio langsam zurückkehrt? Diese so ungewöhnliche Phase bietet interessante Chancen, wenn man die Nerven behält und sich nicht von hochkochenden Emotionen einfangen lässt. Lesen Sie weiter!

Alles schon mal dagewesen? An der Börse sollte man so etwas besser nie sagen. Was am Montag passierte, der sogenannte „Momentum-Crash“, war ein Novum. Eines, das unterstreicht, wie emotional die Börse derzeit ist. Aber blanke Nerven und große Erwartungen, so etwas ist nicht auf Dauer durchzuhalten. Was passiert, wenn die Ratio langsam zurückkehrt? Diese so ungewöhnliche Phase bietet interessante Chancen, wenn man die Nerven behält und sich nicht von hochkochenden Emotionen einfangen lässt. Lesen Sie weiter! Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Stock Selection Europe (SSE) Das Handelssystem für Dax, EuroStoxx 50 & Co. Überrenditen dank ausgeklügeltem Handelssystem erzielen

Long, short und gehebelt investieren in Europas beste Aktien

Geringer Aufwand - nur einmal pro Woche handeln!

+20-30%

Depotgewinn/Jahr Europa DAX EuroStoxx50 Zertifikate HIER WEITERLESEN _________________________________________________________________________STOCK SELECTION EUROPEDas Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co._________________________________________________________________________In dieser Ausgabe vom 14. November 2020 lesen Sie:SSE intern: Der Momentum-CrashFundamental-Check: Die Säulen der Rallye sind eigentlich aus Pappe!Markt-Check: Vor neuen Hochs … oder vor der erneuten Abwärtswende?Die besonderen Charts: Gold und Rohöl liefern noch keine VorlagenAktuelle Käufe und Verkäufe: Jetzt bloß kein Aktionismus!SSE-Depot: Gut geschlagenErläuterungen zu SSE & Disclaimer_________________________________________________________________________

Diesen Artikel teilen